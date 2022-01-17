[有片]Code Kunst出演《我獨自生活》，超小食量人士的衝擊發言：「聞到香味就飽了，吃一整隻雞的想法從未有過」

別人的夜宵是炸雞、辣炒年糕、炸醬麵，Code Kunst的夜宵居然是啤酒配番薯......難怪他會那麼瘦！

上周的《我獨自生活》公開了作曲家Code Kunst的日常，他與眾不同的食量立即在韓網引起熱烈討論。

Code Kunst在家就只吃香蕉和番薯，全炫茂問他工作那麼辛苦難道不想吃夜宵嗎，Code Kunst說夜宵就是啤酒配番薯。朴娜萊問他有沒有試過「用泡麵泡米飯然後吃光」，Code Kunst表示那是很久以前的事，朴娜萊：「那麼點一整隻炸雞的話絕對吃不完吧？ 」Code Kunst面露難色：「一開始就不會有那種想法...」



做飯時Code Kunst居然只洗了一個番薯放進烤箱，讓全炫茂和朴娜萊再次震驚。Code Kunst很理所當然地說因為自己是一個人住才這樣，全炫茂忍不住吐槽：「我們也是一個人住啊！」只有同樣食量小的Sandara表理解：「提前做好的話就不好吃了。」Code Kunst說這個烤箱除了番薯沒放進去過其他東西，令節目成員們紛紛為烤箱感到惋惜XD



結果Code Kunst一整天真的只吃了一隻香蕉和一個番薯！晚上弟弟來玩時給他做意面，Code Kunst一開始還說好香，但很快就：「香味聞久了會覺得飽耶。」朴娜萊笑說：「聞香味的話鼻子裡會長肉嗎？」全炫茂：「走過美食街的話會（撐到）暈倒吧？」



韓國網友：「快要被全炫茂笑死，他的想法就是我的想法」、「美食街好危險」、「可是我聞到香味就更想吃東西...」、「明天開始Code Kunst式減肥法，只聞香味填飽肚子」、「他可能不理解夜宵二字的含義」、「居然存在這樣的人」、「 這麼瘦是有原因的啊」、「一隻炸雞可能要一周才能吃完」、「Code Kunst真的好可愛」。



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