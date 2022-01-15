「不畏失敗，只怕無趣，拒演重複角色」宋仲基接受國際組織採訪，提及亞洲多國

宋仲基談到現在大眾比起出演者，更看重劇本內容，摒棄了「我出演就會看」的傲慢想法。

ASEAN（東南亞國家聯合）-Korea Centre的YouTube頻道在13日公開宋仲基的影片，宋仲基接受採訪，順便為該頻道宣傳。



宋仲基表示ASEAN的十個成員國中去過五國，回想起《阿斯達年代記》汶萊兩週取景期間榮獲國王禮待和王宮tour。當問到十國中去過度假的有哪些，宋仲基說其中最先去過的是馬來西亞，私下也去過新加坡。



宋仲基感受到在東南亞國家獲得人氣的作品是《太陽的後裔》和《成均館緋聞》。MC問是否沒有和經紀人一起，私下和一兩個人一起去過？宋仲基尷尬搓手：「真是太懂我了，和經紀人偷偷出去過，戴著口罩帽子認不出來，在曼谷有過這種經歷。」



說到韓流對其他國家的影響，宋仲基提及自己的泰國朋友籌備中的泰國偶像組合的實力非同一般。對於國家文化交流，宋仲基提出自己的深刻見解並表示：「害羞得沒在其他地方說過，電影《勝利號》公開之後，各國的反應我全都搜來笑著看了，發現原來會以其他視角來看，以為會喜歡的部份反而覺得無聊。雖然我沒有回覆，但這樣也是互相交流的過程。」



不斷挑戰新角色的宋仲基作為演員有哪些苦惱？「不怎麼懼怕失敗，當然如果沒有大熱會傷心，但很善於釋懷。相比於失敗，更害怕變得無趣，再演曾演過的角色，自己會覺得無趣得受不了。」



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