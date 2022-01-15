[有雷]《花開時想月》惠利淚眼汪汪告別俞承豪「數到十你再走」下週將俞承豪終於展開粉紅攻勢（EP7－8）

[有雷]《花開時想月》惠利與俞承豪硬是不說出心意，看得大家好心急啊！隨著俞承豪與父親入住未來岳父兵判大人家中，與惠利的同居生活也告一段落了，聽見監察即將成親的消息，惠利也若有所失，加上自己私釀酒又擔心耽誤俞承豪的前途，決定忍痛揮別他。

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《花開時想月》中監察南岭（俞承豪飾）查案查到光州，在與惡人對峙時發現了熟悉的手臂傷痕記號，而危急時又被蒙面人所救，這次南岭認出了那雙大眼睛，立即回到家卻看見了穿著女裝的露瑞（惠利飾），她也否認今日曾到光州，並且兩人又不歡而散。



露瑞與光州釀酒人母子合作，將自釀的酒賣給麒麟閣，雖然能夠獲得高額報酬，但卻必須自行冒險通過城門而不被查驗。此時在門口偷聽的兵判女兒韓愛珍（康美娜飾）被發現，為了保命而進行條件交換，偷偷蓋了父親兵判大人的印章，好讓露瑞能夠通過城門而將大量的酒運入城內。雖然驚險，露瑞一行人也總算闖關成功而獲得了千兩報酬。另外也要求露瑞幫她交付一封情書給她愛慕的玉公子（邊佑錫飾）。



露瑞透過南岭轉交那封情書，南岭與世子都以為是露瑞的心意，世子更是前往赴約，但發現眼前人是愛珍並非露瑞，他也向愛珍表明自己喜歡的是露瑞。露瑞受到麒麟閣邀約，希望長期供應私釀的酒，此時好友阿金也建議露瑞離開漢陽，可以享有財富並擺脫奴籍，露瑞猶豫不決，後來仍決定當面說明並告別南岭。



露瑞知道自己正在進行的釀酒事業，是違反禁酒令的，總有一天她會讓南岭為難，加上南岭也已有婚約，於是她決定離開，露瑞對南岭說一切都很抱歉，沒能對他坦白所有的事情，包含自己的感情。露瑞不自覺流下眼淚，因此轉身並告訴南岭「你數到十再離開」，於是南岭站在原地讓流著淚的露瑞就這樣離開了現場。



露瑞又再度穿上男裝闖關運酒入城，但上一次的通關書被發現筆跡與其他的文件不合，韓愛珍覺得這件事將波及到去偷父親印章的自己，於是趕緊幫露瑞解圍，拖住正在查驗的官兵與父親。此時南岭又再度遭遇危險，而露瑞又出現在現場救了他一命。下週的劇情即將正式開始粉紅攻勢，南岭與露瑞可以坦白彼此的心意嗎？



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