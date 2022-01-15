「不畏失败，只怕无趣，拒演重复角色」宋仲基接受国际组织采访，提及亚洲多国

宋仲基谈到现在大众比起出演者，更看重剧本内容，摒弃了「我出演就会看」的傲慢想法。

ASEAN（东南亚国家联合）-Korea Centre的YouTube频道在13日公开宋仲基的影片，宋仲基接受采访，顺便为该频道宣传。



宋仲基表示ASEAN的十个成员国中去过五国，回想起《阿斯达年代记》汶莱两周取景期间荣获国王礼待和王宫tour。当问到十国中去过度假的有哪些，宋仲基说其中最先去过的是马来西亚，私下也去过新加坡。



宋仲基感受到在东南亚国家获得人气的作品是《太阳的后裔》和《成均馆绯闻》。MC问是否没有和经纪人一起，私下和一两个人一起去过？宋仲基尴尬搓手：「真是太懂我了，和经纪人偷偷出去过，戴著口罩帽子认不出来，在曼谷有过这种经历。」



说到韩流对其他国家的影响，宋仲基提及自己的泰国朋友筹备中的泰国偶像组合的实力非同一般。对於国家文化交流，宋仲基提出自己的深刻见解并表示：「害羞得没在其他地方说过，电影《胜利号》公开之后，各国的反应我全都搜来笑著看了，发现原来会以其他视角来看，以为会喜欢的部份反而觉得无聊。虽然我没有回覆，但这样也是互相交流的过程。」



不断挑战新角色的宋仲基作为演员有哪些苦恼？「不怎么惧怕失败，当然如果没有大热会伤心，但很善於释怀。相比於失败，更害怕变得无趣，再演曾演过的角色，自己会觉得无趣得受不了。」



Whilte@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻