金汎《Ghost Doctor》VS《花樣男子，流星花園》13年過去絲毫不變的顏值！網友感嘆：老得只有我自己

2009年韓版流星花園《花樣男子》推出時，大家是幾歲呢？時間真的過得好快啊～。（金汎根本就回春了!!!）

最近與 Rain（鄭智薰）主演奇幻韓劇《Ghost Doctor》而回歸小螢幕的金汎，十幾年過去絲毫不變的帥氣顏值引發了網友關注。



金汎在2009年成為校園青春韓劇《花樣男子》的F4之一，當時飾演的蘇易正（漫畫原型是西門總二郎）人氣也相當的旺，圓圓的大眼睛，笑起來非常甜～，也有著貴公子的高端氣質。



最近期的熱門作品，就是2020年底與李棟旭合作了韓劇《九尾狐傳》，劇中飾演一對九尾狐兄弟，兩位都擁有魅惑人的氣質，選角相當成功！引起了很不錯的話題性，目前也確定要製作第二季。



感覺露出額頭，會看起來比較成熟！



而在2022年1月3日起開播的《Ghost Doctor》中，飾演帥氣又充滿熱情的住院醫師－高勝卓，網友也驚訝地發現，他跟當年在《花樣男子》時的面貌，幾乎沒什麼改變，依舊是年輕帥氣，擁有稚嫩的臉蛋，搭配上微捲的髮型，就更加可愛減齡了。



小編是覺得看起來一樣很年輕，真的幾乎沒什麼改變，不過多了一點男人味～，大家覺得如何呢？



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