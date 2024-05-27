淚目！厲旭結婚，Super Junior全員出動！拍三版大合影，粉絲按需收藏

男團Super Junior成員厲旭與相戀四年的女友Ari舉行非公開婚禮，昔日成員悉數出席見證幸福時刻，展現深厚友情。

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當天參加婚禮的人都和新郎、新娘拍攝了大合影，而這些照片與影片迅速的在各大論壇以及SNS流傳開來，尤為引人注目的是除了Super Junior現任成員之外，就連前成員們強仁、金起范、韓庚等人也全都到齊。

從曝光照片中可以看到，除了新郎厲旭和新娘Ari之外，還有成員利特、金希澈、藝聲、神童、銀赫、東海、崔始源以及圭賢等人，這是9人版成員合照。



另外還流出了13人版以及15人版合影。 13人版中多出了已經暫停活動的李晟敏和已經退隊的強仁、韓庚和金起範。



而15人版中，又多出了Super Junior-M的成員Henry和周覓。 SJ的所有成員見證了隊友人生的重要幸福時刻，厲旭也在隊友的祝福聲中，邁向了新的人生。



와 려욱이 미쳤다 이걸 하네 ㅋㅋㄱ이거 박정아 결혼식때 다 모인 쥬얼리 같은 거잖아 헐 기버마!! (잘생긴 남자라) 했다가 시바 한경? 아니 저게 누구야 강인? 어 성민? 조미랑 헨리도 있어 !!!! 함 pic.twitter.com/YuF4WtboMr — 륺 (@kimsmemory) May 26, 2024

看到三版合影的網友們紛紛表示：「考慮到了粉絲們的心情」、「周覓和韓庚，真的好久不見了」、「真的都來了，看來厲旭是個好人啊」、「很符合SJ，暢快」、「粉絲按心情挑選照片，不愧是SJ」、「厲旭啊，你一定要幸福啊，還有韓庚、周覓和起范，大發，剩下的3人我都不想提」、 「我的2代團啊，看到起范和周覓，眼淚要出來了」、「笑死我了，怎麼想到這種方法的」、「超級感動」、「活久見系列（只要我活得久，就一定能看到）」、「無語但又好笑」、「超懂粉絲心理」等。

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