金起范签新公司重启演员活动，预告3月举办国内外粉丝见面会！全新照片帅气公开

今日，PA娱乐宣布签约Super Junior前成员金起范，将以3月份的粉丝见面会为起点展开演员活动。

PA娱乐表示：「将会尽全力支持金起范展开更加活跃的演技活动。」金起范2005年拍摄KBS 2TV电视剧《玉琳成长日记2》被大众认识，同年作为Super Junior成员正式出道，受到各国粉丝喜爱。之后也继续出演了SBS《树大根深》、tvN《我爱李太利》等影视作品，但作为Super Junior成员的活动则逐渐淡出，最终在2015年合约期满离开SM娱乐、退出Super Junior。



去年金起范在个人Youtube公开了和金希澈一起喝酒聊天的影片，首次聊到退队原因。金起范加入Super Junior 05时公司原本打算发一张专辑就解散，不料人气爆发所以变成固定。但金起范自认唱歌实力不好，每次进录音棚都压力非常大，所以主动要求减少自己的part，最终决定退队、专注演戏，和成员之间并没有矛盾。



金起范一直在更新个人Youtube频道，但在2018年的SBS综艺节目《双脚生活》之后很久没有在电视上露面。 这次签约新公司、举办见面会的消息，让人很期待演员金起范的回归！





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