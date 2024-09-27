【韓網熱門】粉絲問SHINee Key可否用他的名字收快遞

近日一名粉絲參加Key的簽售會，分享了當時對話及Key的留言內容。

粉：我有一件事想請歐巴允許。

Key：嗯，什麼事？

粉：我為了看SHINee而獨自居住在首爾，聽說收快遞時用男生名字比較好，所以好幾年都在用「金起範」這個名字。

Key：嗯呵呵

粉：所以想趁這次機會獲得當事人的允許。

Key：哦允許允許，完全沒問題。

粉：謝謝ᅲ

Key：反正全國不知道有多少金起範呢

粉：嘿嘿

隨後，Key在簽名裡寫了這樣一句話：「希望至少能用名字來守護妳^！ ❤」



그래서 지금이라도 당사자한테 허락을 좀 받을려고

어 받아받아 얼마든지 받아

고마워ㅠ

어차피 전국민중에 김기범 얼마나 많은데

ㅎㅋㅋㅋㅋㅋ



그리고 내려와서 보니까 이런 피에스 남겨둠..하 김기범 진짜 pic.twitter.com/rR6leWUozl — 오이오 (@o25_oeo) September 26, 2024

韓國網友評論：

1. 天吶，超級感動ᅲ

2. 這是求婚吧？ 太心動了

3. 明明是傲嬌，對粉絲卻那麼溫柔…

4. 前邊對話部分還好，看到留言瞬間流下淚水ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ太溫暖

5. Key不是簡單的給出允許，而是精確理解了粉絲這樣做的原因，共情能力很強

5. Key真的很溫柔、很Sweet

6. 啊... 這種人才能當偶像

7. 我要報警，他根本是有罪

8. 非粉也被勾引了

9. 這樣我會戒不掉你...

10. 一輩子都無法脫粉

11. 一邊感動一邊考慮把收件人名字換成金起範，我果然是T人...

12. 真心希望我家偶像的未來就是這樣，完全是偶像界的獨角獸啊

13. Key真的很有sense，一輩子都當偶像吧！

出處：https://theqoo.net/hot/3420667348

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞