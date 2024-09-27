【韓網熱門】粉絲問SHINee Key可否用他的名字收快遞
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【韓網熱門】粉絲問SHINee Key可否用他的名字收快遞

明星   2024年9月27日   星期五15:14   Sani  

（封面圖源：FB@shinee，IG@bumkeyk）

近日一名粉絲參加Key的簽售會，分享了當時對話及Key的留言內容。

粉：我有一件事想請歐巴允許。
Key：嗯，什麼事？
粉：我為了看SHINee而獨自居住在首爾，聽說收快遞時用男生名字比較好，所以好幾年都在用「金起範」這個名字。
Key：嗯呵呵
粉：所以想趁這次機會獲得當事人的允許。
Key：哦允許允許，完全沒問題。
粉：謝謝ᅲ
Key：反正全國不知道有多少金起範呢
粉：嘿嘿

隨後，Key在簽名裡寫了這樣一句話：「希望至少能用名字來守護妳^！ ❤」

韓國網友評論：
1. 天吶，超級感動ᅲ
2. 這是求婚吧？ 太心動了
3. 明明是傲嬌，對粉絲卻那麼溫柔…
4. 前邊對話部分還好，看到留言瞬間流下淚水ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ太溫暖
5. Key不是簡單的給出允許，而是精確理解了粉絲這樣做的原因，共情能力很強
5. Key真的很溫柔、很Sweet
6. 啊... 這種人才能當偶像
7. 我要報警，他根本是有罪
8. 非粉也被勾引了
9. 這樣我會戒不掉你...
10. 一輩子都無法脫粉
11. 一邊感動一邊考慮把收件人名字換成金起範，我果然是T人...
12. 真心希望我家偶像的未來就是這樣，完全是偶像界的獨角獸啊
13. Key真的很有sense，一輩子都當偶像吧！

出處：https://theqoo.net/hot/3420667348

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