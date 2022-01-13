「郑俊英事件」崔钟训服刑出狱后近况曝光：每周日去教会，自称有「心理创伤」拒绝采访、召唤妈妈挡记者

「郑俊英事件」崔钟训服刑出狱后近况曝光：每周日去教会，自称有「心理创伤」拒绝采访、召唤妈妈挡记者

明星   2022年1月13日   星期四10:30   Sani   29

（封面图源：TVDaily，Youtube@ 더팩트 THE FACT影片截图）

崔钟训因集体性暴力、非法拍摄与散播等嫌疑被关押2年6个月，去年11月8日刑满出狱。 最近崔钟训按时去教会、过著虔诚的信仰生活，韩国媒体在某教会见到了他。

根据韩国媒体THE FACT报导，崔钟训在教友中间被评价为「周日下午在规定的礼拜时间出席的诚实信徒」。 本月9日下午4时许，记者在教会停车场询问他出狱后过得如何、有没有复出计画、通过什么契机来教会等等，但崔钟训只说「对不起、无可奉告」，还反问：「你怎么知道我在这个教会？ 教会的人在外面散播我的资讯吗？ 」
（图源：Youtube@ 더팩트 THE FACT影片截图）

记者请他说说接下来的计画，崔钟训：「我也有不好的心理创伤和冲击，你这样拿著录音机过来，我能说什么呢。 」
（图源：Youtube@ 더팩트 THE FACT影片截图）

崔钟训叫来一旁的母亲，母亲推搡记者胸口、拍打摄像机，情绪激动地说：「问什么问，一点小事就闹个不停，你们会被上帝骂的。 为什么要对生活在信仰中的孩子这样？ 等到岁月过去，上帝会看著解决的。 以后结论都会是没问题的。 让人很委屈。 」还问记者是怎么过来的，崔钟训：「据说是教友们告诉他们的，教友们有问题耶。 」
（图源：Youtube@ 더팩트 THE FACT影片截图）

崔钟训於2016年1月和3月於郑俊英、Burning SUn前MD金某、公司职员权某、演艺企划公司前职员许某等一起对多名女性实施集体性暴力和非法拍摄，2019年被判处5年有期徒刑，后来减刑到2年6个月。 郑俊英被判处6年有期徒刑，将在2025年10月1日出狱。 胜利入伍后继续接受审判。

韩国网友表示：「还好意思说自己有心理创伤，被害者们一辈子都有吧」、「都多大年纪了还叫妈妈替自己处理」、「妈妈说委屈、维护性犯罪者儿子也是legend」、「看父母就能知道小孩什么样，一辈子对被害者抱歉都不够呢，觉得向神祈祷就会被原谅吗？ 」、「别去教会了，牵著妈妈的手去幼稚园吧」。

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留言/评论
  • 你心裡憑什麼有創傷 該有創傷是被你們拍影片的人吧！ 又不是被閹掉 是在有創傷什麼的
    12小时前
  • 您的兒子沒有作錯，錯的都是那些女生。如果反過來那些女生是您的小孩您還會這樣說嗎？
    14小时前
  • 標準的把上教會當做我有在贖罪了喔 還在那邊演「你們怎麼會知道我在這裡」真噁心 媽媽的言論證明了兒子會這樣大概媽媽也是縱容啦 反正神會原諒他嘛~ 但是你兒子還是下地獄吧
    9小时前
  • 這種症頭不是說改就能改的
    14小时前
  • 相由心生果然說得不錯，這臉...變了。
    8小时前
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