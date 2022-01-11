[有片]劉亞仁&李俊昊《逆倫王朝》《衣袖紅鑲邊》超強催淚混剪！祖孫三代愛恨交織，深刻呈現李祘內心悲情

近日有網友把電視劇《衣袖紅鑲邊》和電影《逆倫王朝》裡關於李祘的片段剪輯到一起，5分鐘的影片堪稱蕩氣迴腸，讓人更加完整地體會到李祘的內心世界T^T

李俊昊主演的電視劇《衣袖紅鑲邊》以朝鮮正祖李祘和宜嬪德任為主軸展開劇情，宋康昊和劉亞仁主演的電影《逆倫王朝》則主要講述李祘的祖父和父親——朝鮮英祖和思悼世子的故事。 有網友看完《衣袖紅鑲邊》後有感於李祘和英祖的感情，於是找出《逆倫王朝》裡的相關片段混合剪輯到一起，從頭梳理了祖孫三代愛恨交織的故事。



影片開頭劉亞仁飾演的思悼世子開心迎接兒子李祘出生，幼年李祘卻看到父親被祖父關進米櫃，哭著求祖父饒父親一命、願意代替父親用功讀書，仍遭到英祖無情拒絕。



李祘長大後顯現出思悼的影子，朝中有人以「罪人之子不為君王」為由阻撓他登基。 深夜李祘回憶起父親，思悼問他：「你就那麼喜歡學習嗎？ 」年幼的李祘說：「因為祖父大人會開心。 我也討厭這樣的自己。 」思悼與李祘、幼年與成年李祘畫面交疊，令人狂起雞皮疙瘩！





英祖教訓李祘不要變成父親的模樣，李祘哭著說：「有想要實現的所以才忍耐，為了得到想要之物才堅持。 」畫面切回幼年喪父、淚流滿面的李祘，母親告訴他：「只有你登上王位，才能解你父親心頭之恨。 」



英祖在臨終前請求李祘原諒他，而被關在米櫃中奄奄一息的思悼，渴望的也不過是父親英祖一個溫暖的眼神、一句慈祥的話。



最後，穿著喪服的幼年李祘變成了穿著喪服的成年李祘：「現在我的天倒塌了，我成為了新的天。 」看完只想爆哭T^T



網友紛紛留言表示大受觸動：「子不知父，父不知子，只有祘是無辜的受害者，什麼都沒做錯卻要承受祖父和父親導致的苦痛」、「父子孫三代人的悲劇，英祖過分殘忍、世子天真敏感，最後苦果由世孫咽下也由他了結」、「衣袖裡有一句『他是為了我死才出生的孩子』太催淚了」、「他未曾有一刻忘記自己是思悼世子的兒子」、「剪得太好了，簡直像是同一部片子」、「我已經感覺劉亞仁和李俊昊是父子」。



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