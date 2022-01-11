[有片]刘亚仁&李俊昊《逆伦王朝》《衣袖红镶边》超强催泪混剪！祖孙三代爱恨交织，深刻呈现李祘内心悲情

近日有网友把电视剧《衣袖红镶边》和电影《逆伦王朝》里关於李祘的片段剪辑到一起，5分钟的影片堪称荡气回肠，让人更加完整地体会到李祘的内心世界T^T

李俊昊主演的电视剧《衣袖红镶边》以朝鲜正祖李祘和宜嫔德任为主轴展开剧情，宋康昊和刘亚仁主演的电影《逆伦王朝》则主要讲述李祘的祖父和父亲——朝鲜英祖和思悼世子的故事。 有网友看完《衣袖红镶边》后有感於李祘和英祖的感情，於是找出《逆伦王朝》里的相关片段混合剪辑到一起，从头梳理了祖孙三代爱恨交织的故事。



影片开头刘亚仁饰演的思悼世子开心迎接儿子李祘出生，幼年李祘却看到父亲被祖父关进米柜，哭著求祖父饶父亲一命、愿意代替父亲用功读书，仍遭到英祖无情拒绝。



李祘长大后显现出思悼的影子，朝中有人以「罪人之子不为君王」为由阻挠他登基。 深夜李祘回忆起父亲，思悼问他：「你就那么喜欢学习吗？ 」年幼的李祘说：「因为祖父大人会开心。 我也讨厌这样的自己。 」思悼与李祘、幼年与成年李祘画面交叠，令人狂起鸡皮疙瘩！





英祖教训李祘不要变成父亲的模样，李祘哭著说：「有想要实现的所以才忍耐，为了得到想要之物才坚持。 」画面切回幼年丧父、泪流满面的李祘，母亲告诉他：「只有你登上王位，才能解你父亲心头之恨。 」



英祖在临终前请求李祘原谅他，而被关在米柜中奄奄一息的思悼，渴望的也不过是父亲英祖一个温暖的眼神、一句慈祥的话。



最后，穿著丧服的幼年李祘变成了穿著丧服的成年李祘：「现在我的天倒塌了，我成为了新的天。 」看完只想爆哭T^T



网友纷纷留言表示大受触动：「子不知父，父不知子，只有祘是无辜的受害者，什么都没做错却要承受祖父和父亲导致的苦痛」、「父子孙三代人的悲剧，英祖过分残忍、世子天真敏感，最后苦果由世孙咽下也由他了结」、「衣袖里有一句『他是为了我死才出生的孩子』太催泪了」、「他未曾有一刻忘记自己是思悼世子的儿子」、「剪得太好了，简直像是同一部片子」、「我已经感觉刘亚仁和李俊昊是父子」。



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