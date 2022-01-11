《那年，我們的夏天》金多美出道前作為模特兒拍攝的照片！漂亮又有氣質，網友：「和現在一模一樣」

2018年出道的金多美，1500:1的競爭率獲得主演電影《魔女首部曲：誕生》的機會。
她以精湛演技於大鐘獎、青龍電影獎、百想藝術大獎等多個頒獎禮上奪得新人獎，因此有「怪物新人」的稱號。（《魔女2》已經拍完，好期待上映啊～）2020年首次出演電視劇，在《梨泰院Class》中飾演天才兼反社會人格的「趙以瑞」，演技自然不做作，獲得許多觀眾的喜愛。
2021年，金多美時隔三年再次與崔宇植合作電視劇《那年，我們的夏天》。劇中她飾演「國妍秀」一角，高中時是全校第一，現在則是行銷公司組長。兩人之間超強的CP感、出色演技，在網路上有超高的討論度。
而金多美在以演員身份活動之前，其實是網拍、雜誌的模特兒，擁有170cm高挑身高的她，清純古典的美貌，真的十分吸睛啊！近日，她以前為衣服、韓服、飾品拍攝的照片，又再次在韓網引發討論。
網友們也紛紛表示：「臉真的很有魅力，而且姐姐的身材是怎麼回事ㅠㅠ嗚嗚」、「還以爲是昨天拍的呢...哇 真的一模一樣」、「金多美那張臉，身高170，真是反轉魅力」、「還以爲是畫報呢」、「妍秀太漂亮了」、「瘋狂地保存中」等等。
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