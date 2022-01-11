《RM》大聊金鍾國超節省，下一秒智孝把擦完鼻子的面紙回收再利用，眾人感嘆：為了當新娘提前做準備

看到這一幕忍不住大爆笑，智孝的反應也超級可愛～！XDDD

SBS 熱門綜藝節目《Running Man》最新一期展開誰是「真忙內（老么）」的正面對決，全昭旻與梁世燦互不相讓，而在等待餐點的過程中，哥哥姐姐們也發生了有趣的小故事。



成員們聊著金鍾國私下超節省，省電省衛生紙，HAHA還加碼爆料四年前送他的溼紙巾依舊還沒用完，也會重複使用，冬天為了省暖氣，在家穿著羽絨衣，夏天時明明很熱沒開冷氣，卻很自然地說：「哇～好涼快啊。」的自我催眠著，非常厲害。



也強調自己節省只是習慣，未來老婆小孩絕對不會這麼省，結婚後會按照老婆的意願去做，但成員反虧他，百分之百肯定還是會默默碎唸吧～，金鍾國堅決否認，表示自己其實也不太會看帳單，都是以後要給老婆小孩用，現在才會這麼省的。



就在下一秒，宋智孝把擦完鼻子紙巾，用完過後又默默收回包包裡，這一幕剛好被劉在錫看見。



大家忍不住大感嘆：「提早開始練習了啊」、「夫唱婦隨」、「用行動證明了啊」、「智孝果然精打細算」節省的行為非常自然，字幕也很配合地打上「準備好的鍾國新娘人選」。



智孝也很配合地對著鍾國重複動作，表情超可愛～！



▼回顧此片段：（可快轉至01:02）



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