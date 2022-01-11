《Bad and Crazy》李棟旭×韓智恩KISS戲幕後更有戲，超主動彩排N種姿勢！

李棟旭不愧是「吻戲達人」，探討起吻戲來經驗老道。吻完喊cut後，雙手握住韓智恩的手以示回應，超體貼~

動作犯罪劇《Bad and Crazy（邪惡與瘋狂）》也有糖可以磕，男主李棟旭和女主韓智恩戲中上演浪漫吻戲。在10日公開的幕後花絮中，李棟旭和導演、演員探討這場吻戲如何拍，提出自己的看法，強調「姿勢好看是最重要的」，發揮演員的鑽研態度。



他糾結於，是他坐著將女主拽過來親，還是他站起來再親，哪種吻法更適合。他覺得前者更迅速突然，後者有一定間隔，比較兩者的差異，還考慮到坐著的方式和普通男高女低的姿勢相反。



李棟旭主導並提議了各種姿勢，邊討論邊彩排，一種是將韓智恩的臉擠得肉嘟嘟的之後猛親，一種是靠近後彎腰親，幕後花絮裡相當於看了N種吻戲XD，李棟旭最後還是將決定權交給導演，最終播出的畫面是坐著拽過來親的版本。



李棟旭所屬經紀公司KINGKONG by STARSHIP在8日釋出多張幕後花絮照 ，更多吻戲幕後照可以戳藍字觀看。



tvN金土劇《Bad and Crazy》由 李棟旭、魏嘏雋、韓智恩、車學沇主演，講述有人格分裂症的刑警破案，iQIYI和韓國同步播出。

Whilte@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞