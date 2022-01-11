《那年，我们的夏天》金多美出道前作为模特儿拍摄的照片！漂亮又有气质，网友：「和现在一模一样」

2018年出道的金多美，1500:1的竞争率获得主演电影《魔女首部曲：诞生》的机会。

她以精湛演技於大钟奖、青龙电影奖、百想艺术大奖等多个颁奖礼上夺得新人奖，因此有「怪物新人」的称号。（《魔女2》已经拍完，好期待上映啊～）2020年首次出演电视剧，在《梨泰院Class》中饰演天才兼反社会人格的「赵以瑞」，演技自然不做作，获得许多观众的喜爱。



2021年，金多美时隔三年再次与崔宇植合作电视剧《那年，我们的夏天》。剧中她饰演「国妍秀」一角，高中时是全校第一，现在则是行销公司组长。两人之间超强的CP感、出色演技，在网路上有超高的讨论度。



而金多美在以演员身份活动之前，其实是网拍、杂志的模特儿，拥有170cm高挑身高的她，清纯古典的美貌，真的十分吸睛啊！近日，她以前为衣服、韩服、饰品拍摄的照片，又再次在韩网引发讨论。



网友们也纷纷表示：「脸真的很有魅力，而且姐姐的身材是怎么回事ㅠㅠ呜呜」、「还以爲是昨天拍的呢...哇 真的一模一样」、「金多美那张脸，身高170，真是反转魅力」、「还以爲是画报呢」、「妍秀太漂亮了」、「疯狂地保存中」等等。



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