在當王之前是充滿魅力的歌手！《衣袖紅鑲邊》2PM李俊昊必看十部影片，還上過《蒙面歌王》歌聲超溫柔

歡迎大家一起補充你覺得必看俊昊LIVE的舞台影片，發現寶藏的時間永遠不嫌晚，重要的是好東西就要拿出來用力分享～～～。 PS：請各位李太太們準備好紙巾擦拭鼻血

《衣袖紅鑲邊》完結後，相信追劇的大家心中會感到落寞與空虛，送走「世孫」、「我們王」李祘固然難過，但每一次結束都會是另一個新的開始，重點是考古的過程也會非常有趣！

今天就來考古一下李俊昊，人氣男團2PM出身的俊昊（JunHo），有哪些必看入坑的影片吧！！！先來補充一些人生階段的小資料，出生於1990年1月25日（實歲即將32歲），水瓶座，2008年9月4日以2PM成員出道，2017年1月在韓劇《金科長》中以徐律角色受到大眾關注，當兵日2019年5月30日，退伍日2021年3月20日，2021年11月主演的《衣袖紅鑲邊》收穫好成績，被封為MBC的救星王。

那麼，就直奔主題，讓大家感受一下身為歌手的俊昊，在舞台上的迷人片段吧！每部影片皆會附上（上傳影片時間，觀看人次）作為參考。

▼身穿白色Jacket全員在台上寬衣解帶的經典場《I`m Your Man》（2015年7月28日，126萬觀看人次）這部小編堅持要放在第一個分享，一開頭就要讓大家鼻血直流！！！<推薦心急的你，可以快轉到02:43>



官方版本畫面更精緻！（2020年3月13日，209萬觀看人次）<一樣推薦心急的你，可以快轉到02:52>



▼紅色襯衫《我們家》爆紅影片（2015年9月6日，491萬觀看人次）這首歌推出時熱度並不高，直到這支影片又再次受到大眾熱烈關注。



小編其實更愛這件襯衫～！！！一邊看影片一邊大喊：「管好你的舌頭！XD」（2015年6月18日，122萬觀看人次）



▼上班族眼鏡仔《Make it》（2021年7月12日，193萬觀看人次）<01:26 丟掉眼鏡的片段成為話題~>



紅色開領毛衣也超讚！！！



▼《一.你.只（하.니.뿐／A.D.T.O.Y.）》這首【整天想著妳】的代表曲，放上三個影片～那背影，那腰，真的是…啊嘶~~~（感嘆）

第一篇2013年11月23日自行領會，整身黑加上各種瘋狂角度直拍～：（2014年3月30日，89萬觀看人次）



第二篇是當兵過後，2PM重新詮釋這首歌，更加結實的手臂肌＋皮褲，魅力再升級！！！



上《認識的哥哥》制服篇也記錄一下，這個背肌絕對有十分滿分的100分～。



▼最後，給大家欣賞一下俊昊上《蒙面歌王》的溫柔歌聲，這首《雨和你》（Rain and You）經典老歌，在《機智醫生生活2》也被重新詮釋過！（節目日期：2017年7月16日）



另外，小編也很推薦大家可以去看俊昊上《我獨自生活》的片段～，有興趣可以去找來看看，大家有沒有特別想推薦的李俊昊影片呢？歡迎留言分享喔！

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