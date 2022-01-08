《帶輪子的家3》這景點超適合和曖昧對象一起來！超窄獨木橋讓金熙元很害怕，池昌旭霸氣牽手手♥

池昌旭轉身一個move伸出手……♡♡♡ 小編也想和小池一起來（想太多）

《帶輪子的家3》最後一集EP.12來到了慶尚北道榮州水島村（영주 무섬마을），這個地方有座特別的獨木橋，寬度約一個成人肩寬，稍有不慎可能會落到下方淺水。



大哥成東鎰帶頭走第一個，二哥金熙元殿後，接著是嘉賓池昌旭與忙內孔明。金熙元沒走幾步就喊頭暈，原來是看了下方流動的水感到暈眩，他毅然決然想回頭走下橋，而他後方的池昌旭與孔明也得往回走。



池昌旭回原點後，發現金熙元杵在原地，直接大步向前問：「我來帶頭可以嗎？」然後稍微轉身牽起金熙元的手，兩人就這樣慢慢的牽著走……



橋下是陸地的話，金熙元還能一個人走，走到又有水時，池昌旭不忘關心前輩：「還可以嗎？」金熙元直接回應：「牽手……」兩個人再次牽手過橋，畫面相當可愛。



有沒有發現左上角副標題悄悄寫上「熙元♡昌旭 過獨木橋Bromance爆發」？tvN官方YouTube上傳影片還下標「為什麼會心動呢...♥」，底下留言的網友都覺得池昌旭非常暖心。



看完這段，小編覺得這景點或許很適合和曖昧對象一起來呢～XD 池昌旭與金熙元牽手手的過程確實很讓人心動～♡ 如果好奇此地方不妨來旅遊，走過約150公尺的獨木橋後就能實際進入水島村，水島村可是被稱為「儒者之鄉」，有豐富的韓屋文化可體驗。



【旅遊資訊】

慶尚北道榮州水島村（영주 무섬마을）

地址：慶尚北道榮州市文殊面水島里

電話：054-638-1127



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