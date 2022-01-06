《金科長》「龍律CP」又來售後了！南宮珉讚賞李俊昊演技：你這小子怎麼這麼會演～

李俊昊和南宮珉，是大賞競爭對手的同時曾是最佳螢幕CP！

2021年的時候，MBC電視劇一直收視低迷，直到南宮珉和李俊昊分別主演的《黑色太陽》和《衣袖紅鑲邊》開播才得以好轉，他倆也被廣大觀眾稱為「拯救了MBC的男人」。 年末的演技大賞頒獎禮上，他們又同時成為「大賞」候選人，最後由南宮珉斬獲大賞，李俊昊成績也不俗，捧回了最優秀賞。 李俊昊為大哥送上了擁抱，真心祝賀他獲獎。



除了是競爭對手之外，南宮珉和李俊昊其實還曾是最佳螢幕「情侶」，不但在演技大賞上奪過CP獎，甚至當眾秀恩愛，毫不避嫌地BOBO。南宮珉與李俊昊之前曾合作過職場劇《金課長》，在劇中飾演相愛相殺的科長與理事，兩人的「基情」也為該劇貢獻了不少笑聲，到了年末頒獎禮，理所當然地成了最後歡迎的螢幕CP，上臺領獎的兩人再現了劇中經典BOBO戲份。



日前《衣袖紅鑲邊》殺青採訪中，李俊昊就提到了南宮珉，透露他們平時私下也經常聯繫，這次一起獲獎兩人都替對方感到開心，「前輩還說'你這小子怎麼這麼會演'， 當時聽得我得我非常高興，能夠和這樣厲害的前輩同時成為候選，能被他這樣誇，我已經覺得和拿大賞差不多了。」



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