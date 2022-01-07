[有片]徐康俊拍攝子宮頸癌疫苗廣告：「女人和男人，都由我來守護！」情節有趣又可愛！

上次有朴寶劍在《青春紀錄》裡和好友們一起接種疫苗、間接宣傳，這次更有徐康俊親自化身疫苗「本人」拍攝廣告，情節既溫暖又有趣！

子宮頸癌疫苗嘉喜（Gardasil 9） 的韓國Youtube頻道昨天公開了徐康俊拍攝的廣告影片，情節包含4個小故事，非常巧妙地宣傳了疫苗的相關知識！

一開頭，徐康俊拉住一位看起來年紀比他大的女士說：「努那，我會守護你的。 」女士很難過：「我們認識得太晚了，我已經40歲了。 」徐康俊猶豫一下就追上去：「沒有晚，因為我是嘉喜9。 」下一個畫面徐康俊和努那牽著手開心奔跑，畫外音：「45周歲的女性也可以接種的HPV疫苗。 」



接著反轉劇情來了！徐康俊對努那說：「我有了新的想守護的人。 」努那驚：「除了我還有哪個女人？ 」徐康俊：「不是女人。 」原來在樹下等待他的是一位男士！徐康俊：「因為我是嘉喜9，所以你們兩個我都會守護。 」畫外音：「不止女人，男人也需要的HPV疫苗。」



此外還有偽三角戀劇情！徐康俊一下把女生從男生身邊拉開，一下在兩人約會時突然坐到他們中間：「你的女朋友、你們的愛情，都由我來守護。 因為！我是嘉喜9。 」



之前朴寶劍在電視劇《青春紀錄》裡和兩位好友一起接種子宮頸癌疫苗，並由劇中角色金振宇把三人合照PO上SNS、tag「愛情中所需要的準備」，看起來就像是特別的公益廣告一樣，播出後受到觀眾們熱烈回應，並覺得為所有男生上了一課。



這次徐康俊的宣傳廣告也好有趣、好可愛，如果是這樣廣告，小編願意多看20個XD



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