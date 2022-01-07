被封「历代级传奇感言」！李伊庚以《暗行御史》拿奖直接打给「亲爱的」，也不忘在军中的「明洙大人」

李伊庚太可爱了啦！笑著笑著哭了，很真性情的人！

KBS演技大赏已在1月1日落幕，有没有让你印象最深刻的场面呢？除了‎智铉寓一脸茫然的接获大赏之外，肯定还有这幕――李伊庚拿奖现场打电话给妈妈。



李伊庚以《暗行御史：朝鲜秘密搜查团》‎，与《Okay！光姐妹》崔大哲共获男子最佳助演赏。轮到他发表感言，他先说这是他出道10年第一次拿奖，「没想过会得奖，所以完全没准备」，并说明怕漏掉感谢的人「之后再慢慢感谢」。

接著，他拿出手机表明要打给「现在很想念的人」，开头就喊对方「亲爱的」，对方笑著回应：「伊庚啊，妈妈正在看电视。」原来电话的一头是妈妈啊！在场其他演员听见都忍不住笑了出来。



▼镜头拍到权娜拉与郑容和大笑不已



「亲爱的，真的等很久了吧？儿子得奖了！」「恭喜你，一直都在努力，能有这么好的结果，妈妈和爸爸都非常开心。」「明天会把这座奖杯带回家！」「好啊好啊，谢谢啊伊庚，希望你继续当一位带给很多人快乐的演员。」李伊庚和妈妈对话中，一行眼泪就悄悄的流了下来。



▼朴圭瑛为他大力鼓掌



「谢谢妈妈的感言！因为是直播我就先挂了。」原来没事先想稿的李伊庚，是临时打电话让妈妈代替表达啊！不过也成功创造了妈妈所说的「带给人快乐」，就像剧里的他总称职的助演，创造了许许多多搞笑名场面！

最后，李伊庚仍不忘感谢在《暗行御史：朝鲜秘密搜查团》一起并肩作战的同僚们，他说：「在《暗行御史》里我的伙伴兼我的主人，金明洙大人正在海军服役，明洙大人！春三得奖了！还有我们娜拉，托你们的福我得奖了！谢谢大家！」



▼《暗行御史》里，权娜拉、金明洙与李伊庚是共患难的好伙伴，由於李伊庚饰演的「朴春三」是金明洙饰演的「成以谦」之奴仆，所以李伊庚才喊金明洙剧里称呼「大人」



李伊庚在直播大赏典礼上打电话之举，被封为「历代级传奇感言」，不只是2021 KBS演技大赏名场面，肯定也是三大社里有名的，影片在Naver TV播放量仅次於各社大赏、李俊昊李世荣CP赏以及LACHICA表演。



Naver TV网友留言这么说：「眼泪都流出来了，演技真的好」，「李伊庚演员笑著笑著就流泪，完全被感动了，希望你后只走花路」「怎么看都觉得很欣慰，无论在哪个场合都很努力的样子」「李伊庚演员真的很有sense，完全成了你的粉丝」。



YouTube网友则这么说：「不知道为什么，眼泪..;; 这是你10年来第一次获奖，真心祝贺你~♡♡」「人真是太善良了，让别人笑的人才是最棒的，带给别人欢笑的想法太棒了」「哇，看李伊庚这sense，祝福李伊庚」「既让人愉快又感动的获奖感言，这才是最棒的sense」。



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