《無間對決》在韓上映口碑沸騰、觀眾滿意度高達92％！崔宇植：「早就想與趙震雄合作！」

演員崔宇植有著想表現更多的慾望，關於他的成長與變化，兩者想要一次讓觀眾們看見並不容易，而他的眼神始終閃耀著光芒，也讓大家在各種不一樣的作品中，能夠看見崔宇植獨特的演技實力。

1月5日已在韓上映的《無間對決》，描述收到了來路不明的巨額後援資金，有著超高業績的搜查隊王牌警察朴剛尹（趙震雄飾），以及執行秘密任務監視著前輩姜允的新進警察旻載（崔宇植飾），就此展開危險調查的犯罪電影。崔宇植在片中飾演一位為了得到與父親相關的秘密文件，而監視自己上司的臥底警察。



在《寄生上流》獲得了全球的關注之後，崔宇植選擇的下一部作品是《無間對決》，他坦言肩負著相當大的壓力，甚至思考到未來的路線時讓他連覺都睡不好，於是他開始思考的是「過程」，心想只要過程似乎會是有趣的，那就試試看，在《無間對決》中飾演旻載的過程中讓他感受到趣味。從旻載的身上可以看到很多若杞人憂天就看不到的點，一部作品完成後又想要試試看另一部，所以旻載的野心漸漸大了起來。



吸引崔宇植演出《無間對決》另一個原因就是對手演員趙震雄，崔宇植從很久前就希望有機會與趙震雄合作，這次更是個好機會，角色旻載與崔宇植本人的感受更是大不同。崔宇植說如果自己是新人又透過試鏡得到角色，那他絕對演不出崔旻載，因為自己與這個角色太不一樣了，不過演技派的崔宇植，想用自己獨特的方式演出崔旻載，於是決定演出。



而且這個角色的困難點並不在於崔宇植如何讓大家感受到他的MAN，他更花心思讓自己在劇情初期與後半段展現不一樣的感覺，展現面對不同情況之下這個角色的成長。《無間對決》相當有趣的部分，是讓觀眾們跟著旻載的視角來觀察每一位對象，當旻載懷疑剛尹，觀眾們所看到的場面也都會覺得剛尹真的很有問題…



片中崔旻載的成長，也帶動了崔宇植的成長。他說先是看見了劇本中文字寫出來的旻載，接著看到了自己在螢幕前展現出的旻載，這裡只要有一點點的成長，就能呈現更多方面的面貌給觀眾們，他也相信自己日後將會呈現更好的一面。崔宇植甚至擔心因為自己的外貌看來瘦弱，而戲路受到限制，最近更打算鍛鍊身體增肌，以更不一樣的形象來跟大家見面讓他覺得相當有趣，渴望成長改變的崔宇植，將為大家帶來更多不同的作品，值得繼續期待。《無間對決》將於1月14日在台上映。



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