金宣虎2022年除《悲傷熱帶》之外拒絕一切活動，集中精力拍攝大銀幕出道作

據悉金宣虎今年不會再接新作品、新代言和舉辦見面會，已有的代言也已經拒絕續約。

今天韓國媒體star1報導稱，據金宣虎身邊人士透露，金宣虎目前正在拍攝電影《悲傷熱帶》，這將是他今年唯一的作品，其他活動一概不接。 金宣虎拒絕了所有的新作品邀約和廣告邀約，對於已經擔任代言的品牌也鄭重拒絕了續約。

海外粉絲見面會也一概謝絕。 有宣傳公司希望在今夏之後幫他舉辦海外粉絲見面會，也被金宣虎以「今年決定只專注於電影」為由拒絕。



金宣虎的電影出道作品《悲傷熱帶》講述一位夢想成為拳擊選手的少年，有著韓國父親加上菲律賓母親的血統，為了尋找父親而回到韓國，卻成為神秘人的目標而遭受追逐。

金宣虎飾演對於少年既像是幫助者又像是妨礙者的謎樣人物，高雅羅是劇中掌握著反轉鑰匙的角色，主角少年則由試鏡時擊敗了1980人脫穎而出的新人演員姜泰柱演出。 電影由《闇黑新世界》《魔女首部曲：誕生》導演朴勳政執導，已經在去年12月開拍。



金宣虎雖然因私生活中斷演藝活動，但人氣仍然居高不下。 去年在亞洲明星盛典（2021 Asia Artist Awards）獲得RET人氣男演員獎和U+偶像Live人氣獎，一舉拿下男演員人氣獎「雙榜」;在韓國蓋洛普發佈的「2021年最閃耀男演員」榜單中也高居第一位。



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