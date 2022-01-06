《无间对决》在韩上映口碑沸腾、观众满意度高达92％！崔宇植：「早就想与赵震雄合作！」

演员崔宇植有著想表现更多的欲望，关於他的成长与变化，两者想要一次让观众们看见并不容易，而他的眼神始终闪耀著光芒，也让大家在各种不一样的作品中，能够看见崔宇植独特的演技实力。

1月5日已在韩上映的《无间对决》，描述收到了来路不明的巨额后援资金，有著超高业绩的搜查队王牌警察朴刚尹（赵震雄饰），以及执行秘密任务监视著前辈姜允的新进警察旻载（崔宇植饰），就此展开危险调查的犯罪电影。崔宇植在片中饰演一位为了得到与父亲相关的秘密文件，而监视自己上司的卧底警察。



在《寄生上流》获得了全球的关注之后，崔宇植选择的下一部作品是《无间对决》，他坦言肩负著相当大的压力，甚至思考到未来的路线时让他连觉都睡不好，於是他开始思考的是「过程」，心想只要过程似乎会是有趣的，那就试试看，在《无间对决》中饰演旻载的过程中让他感受到趣味。从旻载的身上可以看到很多若杞人忧天就看不到的点，一部作品完成后又想要试试看另一部，所以旻载的野心渐渐大了起来。



吸引崔宇植演出《无间对决》另一个原因就是对手演员赵震雄，崔宇植从很久前就希望有机会与赵震雄合作，这次更是个好机会，角色旻载与崔宇植本人的感受更是大不同。崔宇植说如果自己是新人又透过试镜得到角色，那他绝对演不出崔旻载，因为自己与这个角色太不一样了，不过演技派的崔宇植，想用自己独特的方式演出崔旻载，於是决定演出。



而且这个角色的困难点并不在於崔宇植如何让大家感受到他的MAN，他更花心思让自己在剧情初期与后半段展现不一样的感觉，展现面对不同情况之下这个角色的成长。《无间对决》相当有趣的部分，是让观众们跟著旻载的视角来观察每一位对象，当旻载怀疑刚尹，观众们所看到的场面也都会觉得刚尹真的很有问题…



片中崔旻载的成长，也带动了崔宇植的成长。他说先是看见了剧本中文字写出来的旻载，接著看到了自己在萤幕前展现出的旻载，这里只要有一点点的成长，就能呈现更多方面的面貌给观众们，他也相信自己日后将会呈现更好的一面。崔宇植甚至担心因为自己的外貌看来瘦弱，而戏路受到限制，最近更打算锻炼身体增肌，以更不一样的形象来跟大家见面让他觉得相当有趣，渴望成长改变的崔宇植，将为大家带来更多不同的作品，值得继续期待。《无间对决》将於1月14日在台上映。



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