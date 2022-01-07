SJ金希澈真的太敢說了：挑女友不看臉只看身材，反正都沒我好看啊！最愛肉感豐滿女孩～

對待異性，是看臉還是看身材，相信每個人心裡都有自己的答案，但很少有人會公開地拿出來說，尤其是藝人更不會。

然而一向敢做敢言的Super Junior成員金希澈就不一樣了，直接在節目裡公開暢聊。 日前他在網綜《酒街戰士》中提及了理想型， MC覺得金希澈應該喜歡可愛、青春類型的女生，卻被他立馬否決掉。



金希澈表示：「我看身材不看臉，以前我也這麼說，反正（我和她之間）也是我更好看，總之我只看身材。」 之後他又和MC耳語，悄悄告訴對方自己喜歡肉感豐滿型的女生，但因為聲音很大，還是被大家聽到。金希澈解釋：「 小時候我非常瘦，人們不是都說會喜歡上和自己相反類型的人嘛。」



出道10多年的金希澈雖然有很多女藝人好友，但幾乎從沒傳出過傳戀，也因此被傳同性戀的傳嚐。 這麼多年來唯一公開承認過的女友就是女團TWICE的日本籍成員MOMO，只是這段戀情只維持了1年6個月左右，兩人同為韓流的一線藝人，聚少離多讓他們的感情逐漸變淡。



縱觀這些年來金希澈在各大節目、公開場合提到過的理想型條件：

（1）腿長的女生

（2）齊劉海

（3）不看臉

（4）喜歡身材性感的女生。

（5）動漫宅男取向

（6）單眼皮

可以總結出金希澈歐巴屬於典型的「男人的嘴，騙人的鬼」！！！（笑）

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