[有片]《那年，我們的夏天》三主演採訪，崔宇植「愛情vs友情二選一」3次修改答案！金多美私下超宅可以兩周不出門

小雄！請堅定一點好嗎！XD

近日Netflix公開了《那年，我們的夏天》三位主演崔宇植、金多美、金聖喆的採訪影片，問到拍攝期間有趣的小插曲時，金多美和崔宇植都認為是延秀背崔雄那場戲。 金多美：「我原本以為背不動他。 」崔宇植：「我為這場戲做了很多準備！減掉了有9kg吧。 太辛苦的話多美演起來也不自在嘛。 」



崔宇植表示自己讀書時很活潑、喜歡和朋友玩，最討厭天黑回家，當演員之後更享受獨自一人的時光。 金多美則是喜歡睡覺和宅在家，高中畢業後有整整兩周沒出門，一直在家看PMP（Portable Media Player，便攜式媒體播放器）XD崔宇植表示理解：「比較宅的人在家都很忙，有超多要做的事。 」



問到「如果回到學生時代，會在友情和愛情中選擇哪一個？ 」崔宇植一開始表示「兩個都選」，過了一會又表示「選擇友情」。 金聖喆說如果是讀書時一定會選友情，但現在會選愛情。 崔宇植聽完之後第三次改口：「我也要這樣選！」



因為《那年，我們的夏天》是以紀錄片為線索展開故事，聊到如果真的拍紀錄片大家會選什麼類型？金多美說是《我的章魚老師》這樣和動物有關的紀錄片，崔宇植選擇《虎王》：「以為是虎的故事？ 完全不是，內容和一開始的目的完全不同，想拍這種給人非常深印象的故事。 」金聖喆則想拍體育運動與的生平，像是Michael Jordan紀錄片《The Last Dance》、賽車主題紀錄片《Formula 1：飆速求生》。



三個人在一起的化學反應真的很好，提問都結束了崔宇植還想繼續聊XD這周第10集剛剛播完，三位主角虐心的心路歷程開始展現出來，讓人如何等到下週一更新呀~~



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