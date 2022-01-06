《那年，我們的夏天》男二金聖喆不僅是「劇拋臉」，還很會唱歌！更邀請好友李相二來伴奏～

後知後覺的小編剛剛發現熱播劇《那年，我們的夏天》男二志雄竟然是《機智監獄生活》裡的「法子」。 真心不能怪小編，只能說扮演者金聖喆是劇拋臉。

註：劇拋臉是指每次在一部戲中出現，這個演員的臉跟上一部作品完全不一樣。

其實近幾年金聖喆一直都很活躍，從《機智牢房生活》、《阿斯達年代記》、《Sweet Home》到《黑道律師文森佐》，都能看到他的身影，他也從男N號一躍成為男二號，戲份大幅度增加。



尤其是在近期熱播的《那年，我們的夏天》裡表現搶眼，將糾結複雜的心裡拿捏得恰到好處，眼神裡充滿了故事，有時候不禁讓小編感歎：妍秀和崔雄複合或者妍秀和崔雄徹底分手，究竟哪一個會讓志雄更加難過呢？



金聖喆紮實的表演功底得益於8年的磨鍊，2014年他憑藉音樂劇《思春期》正式出道，2017年就捧回了音樂劇大賞的新人獎。大家都找到，音樂劇對演員現場表演能力要求極高，不僅要消化好台詞，控制好情緒，還要做到開口就能唱，因此身為音樂劇演員的金聖喆其實唱歌也非常好聽。與演員好友李相二合作，兩人一個唱歌一個彈吉他的影片最近紅遍了韓國各大社交平臺。



通過多部影視劇以及音樂劇不斷增加的經歷的金聖喆，相信未來更加美好。



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