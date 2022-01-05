俊昊Vlog公開《衣袖紅鑲邊》最後一集拍攝現場：穿袞龍袍即興跳舞，收到外甥送來的咖啡車！

看了這段之後更加期待俊昊和李世榮一起出演的《Radio Star》啦！

《衣袖紅鑲邊》1月1日大結局，以17.4%收視率刷新自身紀錄，完美收官，開放式結局既尊重歷史又賦予美好詩意，獲得一致好評。



昨天俊昊在Youtube頻道公開了拍攝最後幾場戲的現場花絮，彷彿又回到李祘的王宮~俊昊用英文介紹：「這裡是別堂，今天要拍最後一場戲。 德任會死，我也會死，we all die~」貼鬍子之後心境大變：「現在拍第16集，和宜嬪的幸福記憶。 換上裝扮後感覺心好痛啊。 」



俊昊最愛的外甥宇真給劇組送來了咖啡車，俊昊跟宇真視訊通話：「跟舅舅一起騎腳踏車吧！舅舅愛宇真！」「外甥傻瓜」的笑容實在太甜：



最後一場戲是德任做餃子湯給李祘吃，拍完之後整部劇殺青，一片歡呼聲中俊昊的偶像DNA突然動了，穿著袞龍袍就開始跳break dance！「這次拍戲真的很開心，相信結果也一定會很好。 我也學到了很多，謝謝大家。 下班！趕快下班！」



真的很不捨送走世子，接下來就等著看俊昊和李世榮一同出演的《Radio Star》啦！



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