[有片]《那年，我们的夏天》三主演采访，崔宇植「爱情vs友情二选一」3次修改答案！金多美私下超宅可以两周不出门

小雄！请坚定一点好吗！XD

近日Netflix公开了《那年，我们的夏天》三位主演崔宇植、金多美、金圣喆的采访影片，问到拍摄期间有趣的小插曲时，金多美和崔宇植都认为是延秀背崔雄那场戏。 金多美：「我原本以为背不动他。 」崔宇植：「我为这场戏做了很多准备！减掉了有9kg吧。 太辛苦的话多美演起来也不自在嘛。 」



崔宇植表示自己读书时很活泼、喜欢和朋友玩，最讨厌天黑回家，当演员之后更享受独自一人的时光。 金多美则是喜欢睡觉和宅在家，高中毕业后有整整两周没出门，一直在家看PMP（Portable Media Player，便携式媒体播放器）XD崔宇植表示理解：「比较宅的人在家都很忙，有超多要做的事。 」



问到「如果回到学生时代，会在友情和爱情中选择哪一个？ 」崔宇植一开始表示「两个都选」，过了一会又表示「选择友情」。 金圣喆说如果是读书时一定会选友情，但现在会选爱情。 崔宇植听完之后第三次改口：「我也要这样选！」



因为《那年，我们的夏天》是以纪录片为线索展开故事，聊到如果真的拍纪录片大家会选什么类型？金多美说是《我的章鱼老师》这样和动物有关的纪录片，崔宇植选择《虎王》：「以为是虎的故事？ 完全不是，内容和一开始的目的完全不同，想拍这种给人非常深印象的故事。 」金圣喆则想拍体育运动与的生平，像是Michael Jordan纪录片《The Last Dance》、赛车主题纪录片《Formula 1：飙速求生》。



三个人在一起的化学反应真的很好，提问都结束了崔宇植还想继续聊XD这周第10集刚刚播完，三位主角虐心的心路历程开始展现出来，让人如何等到下周一更新呀~~



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