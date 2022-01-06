金希澈提議開設新節目《單身4 Men》，金鍾國&崔始源表示都曾受邀：「很抱歉，原本沒邀請你嗎」

天啊天啊，原來《脫掉鞋子恢單4Men》是備胎嗎XD 希澈一提議不僅挖坑給自己跳，也讓老大哥卓在勳極度傷心XDD

《我家的熊孩子》第5屆團結大會，在「榮譽班長」卓在勳表達完對於《熊孩子》的改善建議之後，就輪到希澈發聲，不過他講完卻挖坑給自己跳！

*前情提要：卓在勳要保障《熊孩子》雇傭關係：「不能因為結婚就下車！」希澈：「我奪走了媽媽的職場！」

希澈所說的內容也和職場飯碗有關，他覺得《熊孩子》只衍生出《恢單4Men》不公平，想爭取製作「單身4Men」的機會：「既然有恢單們的故事，那麼也要有單身們的故事啊！」



不過卻收到金鍾國回應：「但是希澈，抱歉，原本那個沒邀請你嗎？原本是想做《單身4Men》，但因為取消了所以才有《恢單4Men》！」始源也說自己當時有收到邀請。



希澈很疑惑自己怎麼沒受邀，一下子後才反應過來：「當時是我還不是單身的時候嗎？」希澈簡直是挖坑給自己跳，揭了自己上段戀情無疾而終的往事……全場都因此笑了。



不過有人默默的不太開心，原來是卓在勳。卓在勳完全不知道自己竟然是「替代方案」，被傷到自尊心的他忍不住爆粗口：「@#$%^&*」讓眾人再次笑翻。



然而回頭想想，原來《脫掉鞋子恢單4Men》並非是看準恢單男的窮酸魅力而打造的嗎？但也難怪始源不同於一般嘉賓，會連續兩次出演《恢單4Men》甚至最後加入了《熊孩子》，原來PD很早就想和始源合作了，但因《單身4Men》難產而調整合作計畫呀？

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