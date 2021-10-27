戀愛觀與《恢單4Men》大不同！崔始源界線嚴謹：「我不外宿」、鄭容和拒絕虛榮對象

《脫掉鞋子恢單4Men》這整集超好笑的～崔始源與鄭容和都很認真回答，可是卓在勳每次都會笑出來，還一直調侃李常敏XD

近日推出新劇《酒鬼都市女人們》的崔始源，還有推出CNBLUE新輯的鄭容和作客脫口秀《脫掉鞋子恢單4Men》（EP.12），兩位單身男和四位恢單男可是展現了相當不同的戀愛觀。

全體玩起戀愛Q&A，第一題「曖昧對象說『要來家裡看Netflix』嗎？你會如何？」，卓在勳說會先推遲，但想想覺得不對，便問崔始源為什麼推遲，崔始源回答：「年紀越來越大，會變得更謹慎。我...我不外宿。」

（圖源：YouTube@레알예능 스브스 截圖）

崔始源話一出笑翻大家，卓在勳像抓到把柄般鬧他：「不是啊，你看完就離開啊，誰叫你過夜？」不過，崔始源仍堅持會先推遲，和鄭容和一樣都覺得曖昧期要更加謹慎。

（圖源：YouTube@레알예능 스브스 截圖）

接著連續好幾題問題，李常敏都被卓在勳攻擊「沒錢請客」，問到紀念日要不要送禮物時，卓在勳看著李常敏又說：「你連送禮物的錢都沒有嗎？」金俊昊跟著調侃：「打給熟人（借錢）不就好了？」

（圖源：YouTube@레알예능 스브스 截圖）

聊起「禮物」的價值觀，鄭容和認為是一種心意，「料理」也可以是種禮物。對於名牌包，鄭容和直言：「如果有人要我買名牌包給他，我應該不會跟他交往。」卓在勳聽了大笑，但鄭容和相當真摯，堅決不喜歡開口要禮物的人，就算是交往關係也覺得會因此分手，崔始源在旁表示同意。

（圖源：YouTube@레알예능 스브스 截圖）

兩位單身男和四位恢單男也許是因為世代差異，也許是因為經歷不同，整個戀愛Q&A過程宛如辯論笑壞觀眾。有網友支持崔始源與鄭容和嚴謹且不喜虛華的觀念，不過也有人認為李常敏堅持尊嚴而請客很帥、為他的生活與愛情加油。

▼戀愛Q&A完整片段



（封面圖源：YouTube@레알예능 스브스 截圖）

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