金希澈提议开设新节目《单身4 Men》，金钟国&崔始源表示都曾受邀：「很抱歉，原本没邀请你吗」

天啊天啊，原来《脱掉鞋子恢单4Men》是备胎吗XD 希澈一提议不仅挖坑给自己跳，也让老大哥卓在勋极度伤心XDD

《我家的熊孩子》第5届团结大会，在「荣誉班长」卓在勋表达完对於《熊孩子》的改善建议之后，就轮到希澈发声，不过他讲完却挖坑给自己跳！

*前情提要：卓在勋要保障《熊孩子》雇佣关系：「不能因为结婚就下车！」希澈：「我夺走了妈妈的职场！」

希澈所说的内容也和职场饭碗有关，他觉得《熊孩子》只衍生出《恢单4Men》不公平，想争取制作「单身4Men」的机会：「既然有恢单们的故事，那么也要有单身们的故事啊！」



不过却收到金钟国回应：「但是希澈，抱歉，原本那个没邀请你吗？原本是想做《单身4Men》，但因为取消了所以才有《恢单4Men》！」始源也说自己当时有收到邀请。



希澈很疑惑自己怎么没受邀，一下子后才反应过来：「当时是我还不是单身的时候吗？」希澈简直是挖坑给自己跳，揭了自己上段恋情无疾而终的往事……全场都因此笑了。



不过有人默默的不太开心，原来是卓在勋。卓在勋完全不知道自己竟然是「替代方案」，被伤到自尊心的他忍不住爆粗口：「@#$%^&*」让众人再次笑翻。



然而回头想想，原来《脱掉鞋子恢单4Men》并非是看准恢单男的穷酸魅力而打造的吗？但也难怪始源不同於一般嘉宾，会连续两次出演《恢单4Men》甚至最后加入了《熊孩子》，原来PD很早就想和始源合作了，但因《单身4Men》难产而调整合作计画呀？

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