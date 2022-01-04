卓在勳要保障《熊孩子》雇傭關係：「不能因為結婚就下車！」希澈：「我奪走了媽媽的職場！」

希澈曾說過媽媽很喜歡上《我家的熊孩子》啊！希澈要為了守住媽媽的職場繼續不懂事嗎～XDD

《我家的熊孩子》最新EP.274播出了第5屆團結大會下半場，8個熊孩子討論起要對SBS社長建議的事項。

年紀最大的「榮譽會長」卓在勳首先發聲：「各位到現在為止都做了很多綜藝節目吧？但那些節目中，有沒有因為戀愛或結婚就下車的節目？照常識來說這樣是對的嗎？」



希澈附和：「我媽媽也常常說：『我家兒子40歲結婚，媽媽和兒子你都要退出熊孩子。』我奪走了媽媽的職場！哪有這種擔憂？」



這時候，金鍾國開口了：「也可以一直做不懂事的事情繼續出演的！」卓在勳馬上說：「那約好，結婚了也不要踏實的生活！」笑翻所有人（後方始源笑到模糊）。



卓在勳取得了大家的共鳴，和所有人約定好結婚了仍要當熊孩子、「絕對不要懂事」，還強調就算戀愛也不能下車，要保障所有熊孩子的僱傭關係(?)。



不過，棚內觀看影像的徐章焄倒是說：「不是要你們下車，而是要移動到《同床異夢》！」同時也向4位媽媽約定好不會換掉她們，希澈媽媽聽了很開心的喊話：「兒子不用擔心，快點結婚吧！」



此外，回歸的Tony媽媽也提了另個建議，要希澈「生個熊孩子」就行了。



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