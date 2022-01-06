俊昊堅持用「2PM俊昊」做自我介紹，原來是因為深藏心底的傷痛！超積極態度獲網友盛讚：「以後都會是俊昊的季節」

俊昊去年底憑《衣袖紅鑲邊》「李祘」角色獲得MBC演藝大賞頒發「最優秀演技獎」，發表感言時第一句話就是「我是2PM的俊昊」，真的讓老粉絲很感動！其實他這樣講竟是因為心底存在已久的傷痛。

韓國媒體Tenasia近日對俊昊進行線上採訪，聊到他不論何時自我介紹裡都要加上「來自2PM」這件事。俊昊表示，這是因為出道之後有段時間無法憑自己的力量宣傳2PM，所以「那份痛苦一直留在心裡，成了一個心結。 」



後來俊昊不斷努力工作，逐漸在表演事業上有了成績，還一個人在日本開了巡迴演唱會，慢慢受到越來越多人喜愛。這令他希望在獨自活動時也向更多人宣傳2PM這個名字：「那份心意越來越堅定，現在很自然地就會介紹自己是『2PM李俊昊』。」

在接受Herald Pop採訪時，俊昊更低調表示希望大家不要對這件事賦予過多意義，因為這已經是他自然而然養成的習慣：「只不過是已經深深印在腦袋裡、像呼吸一樣自然的問候而已。」



《衣袖紅鑲邊》在1月1日播出大結局、以自身最高收視率17.4%收尾，給觀眾留下深深的餘韻，也讓很多人對俊昊的演技刮目相看。 其實對於作為偶像出道、後來轉型演戲的藝人來說，「偶像出身演員」這一標籤多少會有些敏感、帶來壓力，但俊昊對此看得很開：「只要演得好就行，反而會帶給我很好的壓力。 」



俊昊表示未來也會繼續同時演戲和唱歌，並且有自信能一直做得很好，也隨時準備好和2PM其他成員一起站在舞台上。有這樣積極的mind，不成功才奇怪啦！



網友看到俊昊這些話後全都讚歎不已：「俊昊一定會紅很久」、「現在就是俊昊的季節，以後也一直都是！」、「俊昊的想法超帥氣，要向他學習」、「越了解越覺得他很棒，每天都被他迷倒」、「 因為演得好所以能理直氣壯說出組合的名字，真的是有理由的自信！」



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞