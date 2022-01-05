繼曹政奭、申惠善、酒鬼都市女人們後，演員姜河那即將出演《SNL Korea》第四集Host！

近期接連有兩部電影《緣來大飯店》與即將上映的《海賊2》與觀眾們見面的姜河那，即將登上《SNL Korea》節目的Host嘉賓，演出情境短劇將引爆觀眾們的笑聲！

Coupang Play節目《SNL Korea》第二季於日前公開了下一集的主要嘉賓，繼曹政奭、曹如晶、車仁表、申惠善、李善彬、韓善伙、鄭恩地等演員們陸續出演後，這一次第二季節目的第四集，將請到曾以《山茶花開時》奪得百想視帝的演員姜河那成為Host嘉賓。



姜河那在大小螢幕都有許多令人印象深刻的作品，也挑戰各式題材並且具有完美消化能力，從大螢幕的《二十行不行》《東柱》《記憶之夜》《菜鳥警校生》《如果雨之後》等，到電視劇《繼承者們》《未生》《步步驚心：麗》《山茶花開時》，各式各樣的角色都難不倒他，也是名符其實的大勢演員。最近更在電影《緣來大飯店》中飾演一位被女友拋棄的魯蛇，一心想在跨年夜結束生命。而在新年即將於韓國上映的《海賊2》中更以特殊造型吸引觀眾們的目光。



在電影《海賊2》上映前姜河那將再度於情境喜劇為主的節目《SNL Korea》中現身，以獨特的角色消化能力與微笑能量，想必即將帶給觀眾們搞笑魅力。姜河那更表示，自己平時就是《SNL Korea》的忠實粉絲，能夠擔任Host演出更是相當開心與期待，為了傳達給觀眾們更多笑聲，姜河那與製作團隊都正在努力準備中，希望大家繼續期待播出。



《SNL Korea》即將於1月8日播出由《酒鬼都市女人們》的主要三位演員李善彬、韓善伙、鄭恩地演出的內容，而在1月15日晚間10點即將公開由姜河那擔任Host的內容，可說是精彩連連。



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