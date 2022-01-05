看完《衣袖紅鑲邊》大結局記得回頭重看第一集！首尾呼應，「祘德CP」是雙向奔赴的愛啊～

大家從《衣袖紅鑲邊》的Bad Ending的打擊中走出來了嗎？？

《衣袖紅鑲邊》播出時，雖然知道歷史就是劇透，「祘德CP」的結局沒有那麼美滿幸福，但我們依舊被李祘（李俊昊 飾）和德任（李世榮 飾）的愛情感染著，陪他們一起笑一起哭......



大結局最後一個場面是李祘和德仁無聲地表露著愛意，一個對視雙方就能心領神會，用熱吻給了觀眾們一個安慰。 李祘和德仁的旁白在此刻響起，「即使這是過去、是夢，甚至是死亡也好，我只想選擇和你在一起的瞬間，這是我的期盼，祈禱這一瞬間不會改變，祈禱這一瞬間永恆」、「對，這一瞬間一定會變成永恆」，一切都是那樣的溫馨美好。李祘把德仁擁入懷中，但他臉上的光彩卻逐漸灰暗下去，其實這是在暗示李祘走向了死亡。



這部劇從頭至尾都有一個「課題」，那就是「王愛著宮女，那宮女愛過王嗎？ 」直到德任臨終前李祘都在問：「你從來不曾戀慕過我嗎？ 就連絲毫的心意也不曾給過我嗎？」 小編覺得李祘是知道德仁心意的，只是因為從小的經歷導致他內心對愛地渴求，需要不停向對方確認才能填補內心的不安。 只是到最後德任都沒能正面親口回應她。



看完最後一集我們突然發現其實「愛不愛」的答案早在第一集就已經埋下了伏筆。 第一集裡講述了小李祘和小德任邂逅的故事，李祘小時候偷偷跑去看奶奶暎嬪李氏最後一面，在路上偶遇了德仁。 李祘因為奶奶去世傷心不已，後悔地說道：「奶奶肯定恨我，因為我那些惡毒的話語，她該有多恨我啊。 」一旁的德任安慰道：「暎嬪娘娘會知道你的心意的，死去的人都知道，連你沒有說出口隱藏在心裡的話全都知道。 」



「死去的人什麼都知道」的這句話恰巧與大結局中兩人一句話都沒說，卻親吻上對方的場景相呼應，表示兩人都離開了這個世界，因為死去的他們能夠看到對方的心意，沉默的Kiss證明這是雙向奔赴的愛啊（淚目），也許這才是編劇留給觀眾們真正的大結局吧。

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