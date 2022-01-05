继曹政奭、申惠善、酒鬼都市女人们后，演员姜河那即将出演《SNL Korea》第四集Host！

近期接连有两部电影《缘来大饭店》与即将上映的《海贼2》与观众们见面的姜河那，即将登上《SNL Korea》节目的Host嘉宾，演出情境短剧将引爆观众们的笑声！

Coupang Play节目《SNL Korea》第二季於日前公开了下一集的主要嘉宾，继曹政奭、曹如晶、车仁表、申惠善、李善彬、韩善伙、郑恩地等演员们陆续出演后，这一次第二季节目的第四集，将请到曾以《山茶花开时》夺得百想视帝的演员姜河那成为Host嘉宾。



姜河那在大小萤幕都有许多令人印象深刻的作品，也挑战各式题材并且具有完美消化能力，从大萤幕的《二十行不行》《东柱》《记忆之夜》《菜鸟警校生》《如果雨之后》等，到电视剧《继承者们》《未生》《步步惊心：丽》《山茶花开时》，各式各样的角色都难不倒他，也是名符其实的大势演员。最近更在电影《缘来大饭店》中饰演一位被女友抛弃的鲁蛇，一心想在跨年夜结束生命。而在新年即将於韩国上映的《海贼2》中更以特殊造型吸引观众们的目光。



在电影《海贼2》上映前姜河那将再度於情境喜剧为主的节目《SNL Korea》中现身，以独特的角色消化能力与微笑能量，想必即将带给观众们搞笑魅力。姜河那更表示，自己平时就是《SNL Korea》的忠实粉丝，能够担任Host演出更是相当开心与期待，为了传达给观众们更多笑声，姜河那与制作团队都正在努力准备中，希望大家继续期待播出。



《SNL Korea》即将於1月8日播出由《酒鬼都市女人们》的主要三位演员李善彬、韩善伙、郑恩地演出的内容，而在1月15日晚间10点即将公开由姜河那担任Host的内容，可说是精彩连连。



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