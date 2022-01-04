[有雷]《憂鬱症》「優秀CP」李到晛＋林秀晶共同證明人生課題終獲道歉！戀情終於得到美好結局（EP15－16完）

[有雷]《憂鬱症》上週已播出最後結局，在數學家的世界裡，李到晛與林秀晶把戀情談的不慍不火，以強烈意志證明當年的錯誤，要那些享有特權的人為自己的行為道歉，這對苦命的師生終於能夠好好的在一起共享數學樂趣。

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《憂鬱症》劇中野心最大的校長，覬覦著財團理事長的位置，從沒想過女兒智娜的偏差行為會成為她的絆腳石。智娜眼見自己事先拿到考題的事實將被詩安揭開，緊張地前往阻止，推打中造成詩安頭部遭到重擊傷勢嚴重，但校長只在意如何幫女兒脫罪，如何才能不影響自己成為理事長。智娜看著這樣的母親感到相當心寒。



在白勝由（李到峴飾）與池允秀（林秀晶飾）的循循善誘下，智娜願意說出詩安受傷當時的事實，而池允秀也在智娜的面前打開電腦，告訴智娜自己其實握有她偷竊等不當行為的影片證據，雖然原本想藉此打擊校長，但池允秀認為這行為並不好，在智娜面前刪除了所有檔案並且向她道歉，這也讓智娜開始相信老師們，進而向警方說明當時的真相。校長得知後匆匆趕到警局，卻也只在意智娜的供辭會不會對她造成影響…



雖然當年讓學生們享有特權的校長以及國會議員，絕不可能承認自己的錯誤，不過周圍曾受牽連的老師們提供了證據，以及池允秀無緣的未婚夫在監察單位內部舉報，讓事實真相公諸於世，甚至當事人，也就是當時享盡特權的議員女兒藝琳，也鼓起勇氣站出來承認事實，並且向池允秀公開道歉。所有事情都按照白勝由的想法進行著，並得到了最終的證實。



詩安康復出院，探望池允秀父親時留下了四人合影後不久，教授便離世了。在整理遺物的過程中，白勝由卻發現了池教授一生都未能解開的假設，於是決定繼續他的遺願，而池允秀也給予最大支持，很長一段時間都不聯絡不打擾他探索數學的世界。詩安最終也成了一位數學家，但白勝由始終沒有現身頒獎典禮。



而劇情再度回到一開始，池允秀與白勝由共同參與的數學群組，兩人用的都是暱稱而並不知道對方身分，白勝由在本次發表論文前因為群組中「哈迪」的分享而得來靈感順利解題，當他約對方準備將論文獻給哈迪時，才發現其實「哈迪」就是池允秀。兩人的緣份就是如此深刻，終於也生活在一起，住處有著兩台腳踏車、兩個數學運算的購物袋、兩人的合影等等，而白勝由也以最終的出題表達了對池允秀的愛意，是個完美的結局。



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