[有雷]《忧郁症》「优秀CP」李到晛＋林秀晶共同证明人生课题终获道歉！恋情终於得到美好结局（EP15－16完）

[有雷]《忧郁症》上周已播出最后结局，在数学家的世界里，李到晛与林秀晶把恋情谈的不愠不火，以强烈意志证明当年的错误，要那些享有特权的人为自己的行为道歉，这对苦命的师生终於能够好好的在一起共享数学乐趣。

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《忧郁症》剧中野心最大的校长，觊觎著财团理事长的位置，从没想过女儿智娜的偏差行为会成为她的绊脚石。智娜眼见自己事先拿到考题的事实将被诗安揭开，紧张地前往阻止，推打中造成诗安头部遭到重击伤势严重，但校长只在意如何帮女儿脱罪，如何才能不影响自己成为理事长。智娜看著这样的母亲感到相当心寒。



在白胜由（李到岘饰）与池允秀（林秀晶饰）的循循善诱下，智娜愿意说出诗安受伤当时的事实，而池允秀也在智娜的面前打开电脑，告诉智娜自己其实握有她偷窃等不当行为的影片证据，虽然原本想藉此打击校长，但池允秀认为这行为并不好，在智娜面前删除了所有档案并且向她道歉，这也让智娜开始相信老师们，进而向警方说明当时的真相。校长得知后匆匆赶到警局，却也只在意智娜的供辞会不会对她造成影响…



虽然当年让学生们享有特权的校长以及国会议员，绝不可能承认自己的错误，不过周围曾受牵连的老师们提供了证据，以及池允秀无缘的未婚夫在监察单位内部举报，让事实真相公诸於世，甚至当事人，也就是当时享尽特权的议员女儿艺琳，也鼓起勇气站出来承认事实，并且向池允秀公开道歉。所有事情都按照白胜由的想法进行著，并得到了最终的证实。



诗安康复出院，探望池允秀父亲时留下了四人合影后不久，教授便离世了。在整理遗物的过程中，白胜由却发现了池教授一生都未能解开的假设，於是决定继续他的遗愿，而池允秀也给予最大支持，很长一段时间都不联络不打扰他探索数学的世界。诗安最终也成了一位数学家，但白胜由始终没有现身颁奖典礼。



而剧情再度回到一开始，池允秀与白胜由共同参与的数学群组，两人用的都是昵称而并不知道对方身分，白胜由在本次发表论文前因为群组中「哈迪」的分享而得来灵感顺利解题，当他约对方准备将论文献给哈迪时，才发现其实「哈迪」就是池允秀。两人的缘份就是如此深刻，终於也生活在一起，住处有著两台脚踏车、两个数学运算的购物袋、两人的合影等等，而白胜由也以最终的出题表达了对池允秀的爱意，是个完美的结局。



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