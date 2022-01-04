《衣袖紅鑲邊》高度還原真實歷史！放大王與宮女的愛情故事，最後更讓觀眾一同感受失去摯愛的悲痛感

「也許所有人的故事都是悲傷結局，但只要我們記得美好的瞬間，就能夠回到幸福快樂的那一刻。」小編帶你探究韓劇《衣袖紅鑲邊》虛構劇情下的真實歷史。（李俊昊飾演李祘、世孫、朝鮮正祖，李世榮飾演成德任、宮女、宜嬪成氏）

熱門古裝韓劇《衣袖紅鑲邊》在1月1日迎來EP.17大結局，成功在2021年末 & 2022年初締造收視奇蹟，從5.6%攀升至17.4%，蟬聯七週電視劇話題冠軍，好評如潮。



韓劇《衣袖紅鑲邊》改編自同名人氣小說，而小說也是改編自真實歷史，所有角色幾乎都是真實存在的人物，最後兩集的內容也將男女主角的一生走完，劇情和現實不謀而合。（不過劇中人物的內心世界，劇組有強調是虛構的哦～）



結局前，大家最好奇的就是會Happy Ending 還是Bad Ending？



往下滑看會包含 EP.16-17 劇透，不過你點進來看，就表示你已經有被雷的打算了！XD



要說虛構的部份，前面世孫李祘（李俊昊 飾）與宮女成德任（李世榮 飾）的這一段愛情故事，各種美好片段與情感交織，幾乎全靠作者&後人想像，但你也不能說沒有～。



而事實上朝鮮正祖李祘（李俊昊 飾）納宮女成德任（李世榮 飾）進入後宮，在懷孕生下第一個兒子（文孝世子）的隔年被封為宜嬪，也是正祖的第一個孩子，再隔年宜嬪又誕下一女，卻在不久後夭折，而文孝世子也在約四歲時夭折，兩個孩子都早逝。



之後宜嬪三度懷孕，但失去了兩個孩子的她，再堅強的人也會崩潰，於兒子逝去的同年，離開人世，享年33歲（實歲）。宜嬪在世時，肯定是備受王的寵愛，才會這樣三度懷孕，劇中更加入了她成為後宮，失去自由後的那份牢籠感，孤獨且被束縛著，至於她的離開究竟是因為二度喪子之痛，抑或是有其他原因，就不得而知了。



如同劇中所述，正祖李祘肯定是個讓盛世太平且優秀的王，但他不一定是個好的丈夫，當時的中殿．元配．孝懿王后金氏也一直未能懷孕，只能收養其他後宮的孩子成為養子，來繼承王位。



宜嬪逝世14年後，正祖也英年早逝，享年47歲（實歲），有傳言說他是被毒殺的，某天他告訴大臣們身上長出膿瘡，之後病情逐漸惡化，正祖離世後，貞純王后（張熙軫飾演的中殿金氏．爺爺英祖李昑的繼妃）垂簾聽政輔佐正祖11歲的次子李玜（純祖），並剷除正祖原本的勢力，不免讓人懷疑正祖的死因不單純。



所以，主人物的命運可以說是高度還原史實，但人物情感上的描述可以說是虛構為主，但作者僅靠歷史事件，去推敲主角們的內心世界，也算是讓觀眾們有更多對歷史人物產生共鳴的機會。



不過，小編特別想分享一件事情，那就是李祘的父親，思悼世子李愃，雖然劇中都想友演得很好，但我還是不斷想起劉亞仁飾演的思悼世子，他瘋狂的模樣與被關米櫃活活餓死的面貌，讓我追劇時不停將他代入劇中，畢竟爺爺與世孫對峙的片段都很精彩，也經常提及思悼世子。



最後，回到《衣袖紅鑲邊》的結局，在李祘逝世後，他又回到了當初躺在德任大腿上休息的美好時光，是否兩人悲痛的離世都只是一場夢呢？不管會如何發展，至少我們都能夠記住當下的美好，幸福的每一刻都能夠持續到永遠。



恭喜大家又追完了一部好劇！也可以按此【劇透文】回顧EP.16-17的大結局劇情喔～。



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