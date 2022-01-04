《帶輪子的家3》丁海寅反客完主讓成東鎰很滿意！孔明極力延攬丁海寅接班忙內

丁海寅很適合《帶輪子的家》忙內位置啊～乖乖的樣子真的很難不討人喜歡～

《帶輪子的家3》上週播出的最新一集EP.11，由於大哥成東鎰一早不在，二哥金熙元和忙內孔明就得自己張羅早餐與午餐，而比成東鎰還早來的來賓丁海寅就順理成章一起準備了。

丁海寅雖然不是很會料理，但還是嘗試製作。三個人手忙腳亂之下，丁海寅把海鮮煎餅煎焦了！金熙元開玩笑要他把煎餅藏起來，他一時緊張就端著煎鍋躲起來，連金熙元都找不到人。

▼丁海寅的處事守則(?)：不會也要先說「會」



▼消失的丁海寅



成東鎰登場後，丁海寅老實的說自己把煎餅搞砸了，不過成東鎰並未訓斥，倒是以爽朗的語氣說：「這個本來就是這麼吃的！」話一出讓要丁海寅藏起來的金熙元有些尷尬，連忙附和：「是吧……」



雖然煎餅最後在餐桌上「滯銷」，不過成東鎰對丁海寅這乖乖牌相當滿意，聊到孔明要入伍就開始暗示丁海寅填補空位。成東鎰和金熙元乾脆離席，讓孔明延攬丁海寅成為忙內接班人。



「在我回來之前，就拍一季！」孔明預想了在自己2023年退伍以前，2022年《帶輪子的家》可能會拍4、5季，要丁海寅接第5季忙內（第4季太趕），而他自己會在第6季回歸。丁海寅很為難但是完全無力反駁（XD）。



尾聲，孔明看見丁海寅很幸福的樣子，便再次喊：「可以了，第4季，丁海寅！」一旁金熙元妙語替丁海寅解圍：「大叔，這不是你該在意的事情！安靜的待著，然後走人就好！」（套一句讀者說過的話，二哥又刀子嘴豆腐心了XD）



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