期待本週發糖！《那年，我們的夏天》第9集劇照、先公開影片：因為想和延秀在一起，崔雄取消所有行程

由崔宇植、金多美、金聖喆、盧正義主演的《那年，我們的夏天》收視逐漸攀升，在網路上也有著超高話題和討論度。

第8集尾聲中，延秀（金多美 飾）和彩蘭（全慧媛 飾）來到日落很美的山丘準備拍攝紀錄片的最後一幕，彩蘭下山更換電池時延秀在原地等待，這時突然下起了雨。崔雄（崔宇植 飾）見下雨了，便拿著傘來找延秀，當延秀問他：「你要我走還是留下來？」最終...崔雄將她懷中擁吻。



公開的第9集劇照中，看到延秀突然到來，崔雄有點驚慌失措，而延秀則是一臉淡定像在自己家一樣舒服自在地吃著飯。在旅行接吻之後，究竟是怎樣的心情變化，相反的溫差更讓人好奇。



製作組表示：「因為崔雄的突然的接吻，使延秀變得更加混亂，請關注崔雄、國延秀的感情變化。」



而先公開影片中，就是延秀在崔雄家這段，經紀人打電話給崔雄：「哥～沒忘記今天有採訪吧？我2點過去接你。」崔雄則說：「馬上取消！我身體還沒有痊癒呢...」經紀人聽到說要馬上過去，崔雄：「不不～絕對不要來，我現在要睡覺了。」掛掉電話的崔雄對延秀說：「正好我今天沒有任何行程，所以我陪你一起玩。」延秀：「好的，朋友呀！」讓人更加好奇本週的發展！



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