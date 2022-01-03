D社1號放鴿子沒公開開年CP，戀情哪有自家創社10週年重要！2段預告短片是要開演唱會嗎

D社1號放鴿子沒公開開年CP，戀情哪有自家創社10週年重要！2段預告短片是要開演唱會嗎

明星   2022年1月3日   星期一11:54   Tracy  

（封面圖源：IG@bts.bighitofficial、@nuest_official、@twicetagram、@saythename_17）

新年第一天，吃瓜群眾們沒等到D社的1號情侶，等來的是它要開10週年演唱會的消息。

韓娛圈一個不成文的規矩，D社會在元旦這一天公開一對足以震驚所有人的娛樂圈頂流CP，這個規矩已經持續了好多年，2020年的開年CP就是戲假情真的炫彬和孫藝真了。 於是前天，無數民眾們都在搓手期盼著D社的爆料，只是左等右等等來的不是戀愛新聞，等到的是D社公開的兩段神秘影片，一度讓粉絲相當不安。

第一段公開的影片「What is DFESTA」只有24秒，影片中只見一位男士不斷在打字，隨後電腦螢幕上出現一些關於防彈少年團、Stray Kids、NCT DREAM、ENHYPEN、NCT 127、SEVENTEEN、TXT、TWICE、 NU'EST等當紅偶像組合的新聞，隨後還出現解鎖各組合的畫面。 這則短片一度讓廣大粉絲相當緊張，猜測D社會是要以一個全新的方式去公開戀情嗎？ 新一對元旦CP有可能就是在上述那些組合中出現。

不久之後，D社再公開一段36秒的短片，宣告「Dispatch is likely to do something」，內容則是各愛豆團表演的片段，配合今年是D社創社10週年，影片的目的也逐漸清晰起來，原來公開的這些愛豆團是演唱會的嘉賓啊。

雖然元旦被D社放了鴿子，但演唱會陣容確實也很不錯啊，於是不少網友留言喊話：「什麼時候舉行？ 」、「演出陣容有點厲害」、「D社今年開始要轉型了?」等。

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