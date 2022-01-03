D社1號放鴿子沒公開開年CP，戀情哪有自家創社10週年重要！2段預告短片是要開演唱會嗎

新年第一天，吃瓜群眾們沒等到D社的1號情侶，等來的是它要開10週年演唱會的消息。

韓娛圈一個不成文的規矩，D社會在元旦這一天公開一對足以震驚所有人的娛樂圈頂流CP，這個規矩已經持續了好多年，2020年的開年CP就是戲假情真的炫彬和孫藝真了。 於是前天，無數民眾們都在搓手期盼著D社的爆料，只是左等右等等來的不是戀愛新聞，等到的是D社公開的兩段神秘影片，一度讓粉絲相當不安。

第一段公開的影片「What is DFESTA」只有24秒，影片中只見一位男士不斷在打字，隨後電腦螢幕上出現一些關於防彈少年團、Stray Kids、NCT DREAM、ENHYPEN、NCT 127、SEVENTEEN、TXT、TWICE、 NU'EST等當紅偶像組合的新聞，隨後還出現解鎖各組合的畫面。 這則短片一度讓廣大粉絲相當緊張，猜測D社會是要以一個全新的方式去公開戀情嗎？ 新一對元旦CP有可能就是在上述那些組合中出現。



The first video was distributed on the internet and made the public ask "What is DFESTA?" The search for answers that makes everyone question about what will happen in this new page, guessing about the answers to the curiosity that is in the mind. pic.twitter.com/Tb2M9bFLPk — ً (@Heesetung) January 1, 2022

不久之後，D社再公開一段36秒的短片，宣告「Dispatch is likely to do something」，內容則是各愛豆團表演的片段，配合今年是D社創社10週年，影片的目的也逐漸清晰起來，原來公開的這些愛豆團是演唱會的嘉賓啊。



雖然元旦被D社放了鴿子，但演唱會陣容確實也很不錯啊，於是不少網友留言喊話：「什麼時候舉行？ 」、「演出陣容有點厲害」、「D社今年開始要轉型了?」等。

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