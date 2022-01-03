期待本周发糖！《那年，我们的夏天》第9集剧照、先公开影片：因为想和延秀在一起，崔雄取消所有行程

由崔宇植、金多美、金圣喆、卢正义主演的《那年，我们的夏天》收视逐渐攀升，在网路上也有著超高话题和讨论度。

第8集尾声中，延秀（金多美 饰）和彩兰（全慧媛 饰）来到日落很美的山丘准备拍摄纪录片的最后一幕，彩兰下山更换电池时延秀在原地等待，这时突然下起了雨。崔雄（崔宇植 饰）见下雨了，便拿著伞来找延秀，当延秀问他：「你要我走还是留下来？」最终...崔雄将她怀中拥吻。



公开的第9集剧照中，看到延秀突然到来，崔雄有点惊慌失措，而延秀则是一脸淡定像在自己家一样舒服自在地吃著饭。在旅行接吻之后，究竟是怎样的心情变化，相反的温差更让人好奇。



制作组表示：「因为崔雄的突然的接吻，使延秀变得更加混乱，请关注崔雄、国延秀的感情变化。」



而先公开影片中，就是延秀在崔雄家这段，经纪人打电话给崔雄：「哥～没忘记今天有采访吧？我2点过去接你。」崔雄则说：「马上取消！我身体还没有痊愈呢...」经纪人听到说要马上过去，崔雄：「不不～绝对不要来，我现在要睡觉了。」挂掉电话的崔雄对延秀说：「正好我今天没有任何行程，所以我陪你一起玩。」延秀：「好的，朋友呀！」让人更加好奇本周的发展！



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