怎麼會有這麼巧的事情！金素妍就是天選視后啊，上天都送了她一個驚喜XD

金素妍成為視后的那天，上天也送給了她一個驚喜。

2021年12月31日，SBS演技大賞隆重舉行，《The Penthouse》系列的女主角金素妍不負眾望奪得大賞，成為本場頒獎禮上最閃耀的一顆星，28年在演藝道路上的付出得到了最大的肯定。 金素妍從聽到自己名字的那一刻起就難掩激動，從座位上一直哭著走上領獎台。

獲獎感言也是極盡謙虛，稱「完全不敢相信自己能夠拿到大賞，捧著獎杯都覺得很抱歉、惶恐」。 發表完感言，金素妍正準備下臺，卻被主持人申東燁叫住，申東燁說道：「金素妍是天選的視后，（製作組）準備了十多萬的撒花裡有2片恰巧落在了你的鎖骨上，還左右對稱...... 如此對稱只能說明這是上天的意思，你是天選大賞得主。」 不愧是主持界的大佬，臨場反應和幽默感並存，緩解了金素妍的緊張，也告訴她，這個大賞她實至名歸。



雖然金素妍在《The Penthouse》裡演的是瘋癲反派，動不動就甩耳光、砸東西，但她本人實則非常可愛，溫柔。 與她合作過《陷入純情》的池英秀PD就在金素妍獲獎後PO SNS大讚她，PD寫道：「天冷的時候她會比工作人員還要早地到達片場，會認真傾聽對方每一個詞語、與對方共鳴。 有時候大家聚在一起，為了和每個人說話、對視，而顯得很忙亂的她讓人覺得搞笑又讓人心疼... 聽到她拿了大賞之後的第一反應不是歡呼，而是覺得這個世界還存在著一絲公正... 很可惜能夠給你的最大獎賞只有大賞，素妍啊，祝賀你......」



《The Penthouse》系列中，由金素妍飾演的千瑞璡從開播到結束都是熱議話題，她出神入化的演技完全滿足了觀眾們「看熱鬧不嫌事大」的心理，該劇也讓金素妍收穫了前所未有的知名度。



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