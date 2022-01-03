怎么会有这么巧的事情！金素妍就是天选视后啊，上天都送了她一个惊喜XD

金素妍成为视后的那天，上天也送给了她一个惊喜。

2021年12月31日，SBS演技大赏隆重举行，《The Penthouse》系列的女主角金素妍不负众望夺得大赏，成为本场颁奖礼上最闪耀的一颗星，28年在演艺道路上的付出得到了最大的肯定。 金素妍从听到自己名字的那一刻起就难掩激动，从座位上一直哭著走上领奖台。

获奖感言也是极尽谦虚，称「完全不敢相信自己能够拿到大赏，捧著奖杯都觉得很抱歉、惶恐」。 发表完感言，金素妍正准备下台，却被主持人申东烨叫住，申东烨说道：「金素妍是天选的视后，（制作组）准备了十多万的撒花里有2片恰巧落在了你的锁骨上，还左右对称...... 如此对称只能说明这是上天的意思，你是天选大赏得主。」 不愧是主持界的大佬，临场反应和幽默感并存，缓解了金素妍的紧张，也告诉她，这个大赏她实至名归。



虽然金素妍在《The Penthouse》里演的是疯癫反派，动不动就甩耳光、砸东西，但她本人实则非常可爱，温柔。 与她合作过《陷入纯情》的池英秀PD就在金素妍获奖后PO SNS大赞她，PD写道：「天冷的时候她会比工作人员还要早地到达片场，会认真倾听对方每一个词语、与对方共鸣。 有时候大家聚在一起，为了和每个人说话、对视，而显得很忙乱的她让人觉得搞笑又让人心疼... 听到她拿了大赏之后的第一反应不是欢呼，而是觉得这个世界还存在著一丝公正... 很可惜能够给你的最大奖赏只有大赏，素妍啊，祝贺你......」



《The Penthouse》系列中，由金素妍饰演的千瑞璡从开播到结束都是热议话题，她出神入化的演技完全满足了观众们「看热闹不嫌事大」的心理，该剧也让金素妍收获了前所未有的知名度。



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