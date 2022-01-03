《超回》播出「威本聯盟」最後一期！經營一日餐廳，製作料理回饋粉絲♥

從威廉的奶威時期開始，一直到現在不知不覺5年了~

威本聯盟在KBS2《超人回來了》出演期間長達5年，是參與節目最久的出演者。2日播出威本下車前的最後一期畢業式，主題是「威本餐廳」，威廉擔任店長，本特利擔任服務生，和Sam爸爸、Yumi媽媽一起製作料理，並親自招待客人。



Hammington家族套餐結合韓國和澳洲特色，有抹上本特利最愛蔬菜醬的韓式炸餅、用本特利親手掰開的黃瓜做成的海帶青瓜涼湯、威廉親自榨的橙汁、Sam製作的澳式熱狗，以及蛋糕和咖啡。



餐廳營業結束后，粉絲們返回排隊一一送上花束和禮物，Sam見狀再次激動落淚，威廉馬上安慰爸爸，幫忙擦眼淚。Sam感謝粉絲：「謝謝大家遠道而來，抱歉沒能給大家做更多食物，因為有粉絲，才得以和孩子們長時間出演《超回》，很感謝擁有這些時間。」



Sam在節目的最後採訪也是熱淚盈眶：「5年來非常開心，我們孩子也收穫了很多喜愛和經歷，留下了美好回憶。雖然不知道孩子們會不會記得，但對我而言是珍貴的時間，祝大家幸福健康。」威本也在採訪感謝並祝福粉絲觀眾。



另外，威本擔任MC、Sam擔任導演的YouTube節目《THE WILLBEN SHOW威本秀》已經開播了，每周依舊可以看到搞怪可愛啊的威本聯盟哦~

Whilte@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞