朴載範宣布辭去AOMG和H1ghr music社長職位：也曾竭盡全力，盡我所能

朴載範發文表示已經辭去AOMG和H1ghr社長一職。

12月31日，朴載範在個人SNS上發文宣布辭去AOMG和H1ghr music社長一職。 文中，他表示：「 經過無數的苦惱和長時間的考慮之後，我決定卸下AOMG 和H1ghr music 的代表職位。 聽到這個消息大家應該都嚇到了吧，但我將繼續擔任AOMG和H1ghr music 的顧問一職，依舊以家人的身份維持美好的關係」，併為大家送上新年祝福。



AOMG是朴載範在2013年創立的獨立音樂廠牌，如今他卸任社長職位，讓粉絲們感慨萬千，紛紛喊話希望他能有更多時間創作音樂。

以下為朴載範SNS全文：

大家好，我是朴載範。經過深思熟慮和長時間考慮之後，我決定卸下AOMG和H1ghr音樂的代表職位。 大家聽到這個消息會很驚訝吧，不過我還將繼續擔任AOMG和H1ghr音樂顧問一職，仍然保持著像家人一樣良好的關係。 非常感謝我的粉絲們，無論我遇到什麼挑戰，每一次你們都選擇相信我。 希望大家繼續支持我和AOMG和H1ghr音樂。 非常感謝AOMG和H1ghr音樂的藝術家和工作人員相信我，加入這個家庭並將它發展成為一個偉大的公司。 雖然我喜歡開玩笑、打打鬧鬧，但從沒有看輕過我們一起創下的成果。我也非常驕傲於我們共同創造的歷史，並視為珍寶。到目前為止，我已經竭盡了全力，今後我我也會盡我所能繼續發揮作用。 我愛你們， 祝所有人新年快樂， 謝謝。

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