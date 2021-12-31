朴载范宣布辞去AOMG和H1ghr music社长职位：也曾竭尽全力，尽我所能

朴载范发文表示已经辞去AOMG和H1ghr社长一职。

12月31日，朴载范在个人SNS上发文宣布辞去AOMG和H1ghr music社长一职。 文中，他表示：「 经过无数的苦恼和长时间的考虑之后，我决定卸下AOMG 和H1ghr music 的代表职位。 听到这个消息大家应该都吓到了吧，但我将继续担任AOMG和H1ghr music 的顾问一职，依旧以家人的身份维持美好的关系」，并为大家送上新年祝福。



AOMG是朴载范在2013年创立的独立音乐厂牌，如今他卸任社长职位，让粉丝们感慨万千，纷纷喊话希望他能有更多时间创作音乐。

以下为朴载范SNS全文：

大家好，我是朴载范。经过深思熟虑和长时间考虑之后，我决定卸下AOMG和H1ghr音乐的代表职位。 大家听到这个消息会很惊讶吧，不过我还将继续担任AOMG和H1ghr音乐顾问一职，仍然保持著像家人一样良好的关系。 非常感谢我的粉丝们，无论我遇到什么挑战，每一次你们都选择相信我。 希望大家继续支持我和AOMG和H1ghr音乐。 非常感谢AOMG和H1ghr音乐的艺术家和工作人员相信我，加入这个家庭并将它发展成为一个伟大的公司。 虽然我喜欢开玩笑、打打闹闹，但从没有看轻过我们一起创下的成果。我也非常骄傲於我们共同创造的历史，并视为珍宝。到目前为止，我已经竭尽了全力，今后我我也会尽我所能继续发挥作用。 我爱你们， 祝所有人新年快乐， 谢谢。

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