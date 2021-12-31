《衣袖紅鑲邊》迎大結局！「祘德CP」選出經典場面，李世榮：「最後一集結尾是我出演這部作品的理由」

李俊昊、李世榮主演的《衣袖紅鑲邊》在收視率、話題性等各種指標上取得驚人的成績。第1集收視率5.7%，連日來不斷刷新自身最高收視率，在最近的第15集突破14.3%，比首播上升了近3倍。

在如此不減的人氣中，《衣袖紅鑲邊》即將在明日（1月1日）播出大結局。對此，李俊昊和李世榮也親自向觀眾經典場面和經典台詞。



飾演「李祘」的李俊昊選出的經典場面＆經典台詞

李俊昊表示：「在第5集中，李祘和德任朗讀詩經、與英祖（李德華 飾）單獨見面，李祘和德任兩人舉行戒禮儀式特別讓人印象深刻。」該場面是接到英祖（李德華 飾）的「禁足令」，之後德任違背命令，打開房門向李祘宣誓會守護他。李俊昊：「劇中李祘所感受到的世孫的重壓感、負擔感、責任感等各種感情綜合展現的同時，英祖和正祖的關係，李祘和德任的關係，成為了火花四濺的出發點。」



「祘德CP」的浪漫名場面是第9集《逆謀之夜》的結尾。李俊昊說：「在第9集的結尾中，李祘和德任互相穿越原野的場面，兩人對對方的心達到最高潮，似乎是確認彼此心意的場面。」 他還說：「在台詞中，第5集《街頭戲》中出現的『你被我動搖了嗎？或者是我被你動搖了嗎？』因爲李祘也向德任反問本人確實不知道的心意，成為領悟自己內心的契機。」



飾演「德任」的李世榮選出的經典場面＆經典台詞

李世榮在「祘德CP」的浪漫名場面中選擇第14集的「書庫吻戲」，她說：「對李祘和德任接吻後下令出宮的場面印象最深。」該場面是圍繞宮女們失蹤事件，最後德任爲了給李祘的心留下傷痕，說著：「奴婢從來沒有愛慕過殿下，也未以男性的眼光看待殿下，日後也...絕對不會如此。」受傷的李祘吻了德任，最終推開她並命令她出宮。李世榮表示：「在意想不到的劇情發展中，受到的衝擊非常大。」說明選擇經典場面的理由。



李世榮說：「對於德任來說，最重要的台詞是『哪怕是很瑣碎的也好，我希望自己能夠有選擇地活著』。」這在第2集中登場的台詞，對朋友景熙（河律利 飾）說的話。她也補充道：「劇中德任最有名的場面是最後一集的Ending場面。太迫切了，餘韻猶存，最後一集的結尾是我出演這部作品的理由本身。」讓人更加好奇啊 ㅠㅠㅠㅠ



最後，兩人也發表即將結束放映的感想，李俊昊：「非常感謝大家喜愛《衣袖紅鑲邊》和李祘，從炎熱的夏天到寒冷的冬天，拍攝過程非常愉快和幸福，因此會留下深刻的印象。希望這部作品也能在觀眾的心中長久留存下去，剩下的故事也會用真誠的演技報答大家，希望大家能一起參與。」李世榮則說：「7個月以來努力製作的作品已經接近尾聲，雖然很可惜，但是得到了很多人的喜愛，真的非常感謝，意義非凡。 希望大家能一直關注到最後。」



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