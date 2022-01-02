《衣袖紅鑲邊》已蟬聯七週「電視劇話題」冠軍寶座！預計加上昨晚大結局的熱烈迴響，第八週也會穩拿

《衣袖紅鑲邊》可以說是2021年末話題最高的韓劇，大家昨晚看完結局後，有什麼心得感想呢？歡迎留言分享。

由李俊昊與李世榮主演的 MBC 熱門古裝韓劇《衣袖紅鑲邊》在昨晚迎來EP.17大結局，從EP.1-2的5.6%開播，到最後一集17.4%完美收官，三倍成長相當驚人，早前MBC作品都還一直處於1~2%之間的成績相當低迷，《衣袖》帶來的成績簡直是奇蹟般地拯救了電視台。



《衣袖紅鑲邊》在韓國 GOODDATA 調查公司「電視劇」話題度的成績，在開播第一週就登上TOP.1的冠軍寶座，之後就持續封頂，目前已蟬聯七週冠軍，按照昨晚大結局又刷新最高收視率和引爆網上的討論度，下週（第八週）估計也會穩拿一位冠軍寶座。



李世榮與李俊昊也在「電視劇演員話題榜」蟬聯了五週冠軍和亞軍，聲勢相當高！



兩人在【2021 MBC演技大賞】頒獎典禮上不僅一起拿了「最佳CP」和「最優秀演技賞」，《衣袖紅鑲邊》團隊也拿下年度戲劇獎，一共拿了八個獎項，成為當晚的最大贏家。



▼ 兩人拿下「最佳CP」的片段：



雖然很不捨得，但還是要送走「祘德CP」，希望兩人未來繼續走花路！



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