《衣袖紅鑲邊》已蟬聯七週「電視劇話題」冠軍寶座！預計加上昨晚大結局的熱烈迴響，第八週也會穩拿

《衣袖紅鑲邊》已蟬聯七週「電視劇話題」冠軍寶座！預計加上昨晚大結局的熱烈迴響，第八週也會穩拿

韓劇   2022年1月2日   星期日09:22   MiJimin   15

（封面圖源：MBC《衣袖紅鑲邊》官方劇照）

《衣袖紅鑲邊》可以說是2021年末話題最高的韓劇，大家昨晚看完結局後，有什麼心得感想呢？歡迎留言分享。

由李俊昊與李世榮主演的 MBC 熱門古裝韓劇《衣袖紅鑲邊》在昨晚迎來EP.17大結局，從EP.1-2的5.6%開播，到最後一集17.4%完美收官，三倍成長相當驚人，早前MBC作品都還一直處於1~2%之間的成績相當低迷，《衣袖》帶來的成績簡直是奇蹟般地拯救了電視台。
（圖源：MBC《衣袖紅鑲邊》官方劇照）

《衣袖紅鑲邊》在韓國 GOODDATA 調查公司「電視劇」話題度的成績，在開播第一週就登上TOP.1的冠軍寶座，之後就持續封頂，目前已蟬聯七週冠軍，按照昨晚大結局又刷新最高收視率和引爆網上的討論度，下週（第八週）估計也會穩拿一位冠軍寶座。
（圖源：MBC《衣袖紅鑲邊》官方劇照）（圖源：IG@gooddata_official）

李世榮與李俊昊也在「電視劇演員話題榜」蟬聯了五週冠軍和亞軍，聲勢相當高！
（圖源：MBC《衣袖紅鑲邊》官方劇照）

兩人在【2021 MBC演技大賞】頒獎典禮上不僅一起拿了「最佳CP」和「最優秀演技賞」，《衣袖紅鑲邊》團隊也拿下年度戲劇獎，一共拿了八個獎項，成為當晚的最大贏家。
（圖源：MBC《衣袖紅鑲邊》官方截圖）

▼ 兩人拿下「最佳CP」的片段：

雖然很不捨得，但還是要送走「祘德CP」，希望兩人未來繼續走花路！
（圖源：MBC《衣袖紅鑲邊》官方劇照）

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留言/評論
  • 李俊昊終於接到一個可以突顯他能力的好劇本💯
    1小時前
  • 很開心在2021年末認識了李俊昊&李世榮兩位寶藏演員，未來的演藝之路可期，一起花路吧!!!卡駕!!!!!
    49分前
  • 俊昊演技大爆發，還好因為這部戲讓我認識李俊昊，又會演又會唱跳，太傑出了！
    1小時前
  • 覺得結局收得很好！既跟著歷史走，又不會讓人那麼難受，是BE中的HE 👍
    43分前
  • 俊昊大發🥳🥳🥳🥳🥳
    1小時前
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